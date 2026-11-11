"도대체 잘한게 없는 경기" 현대건설 개막 3연패 → 총체적 난국, 그런데 앞날이 더 막막하다 [수원패장]

사진제공=KOVO

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[수원=스포츠조선 김영록 기자] "잘한게 없는 경기였다. 스코어가 말해주지 않나."

개막 3경기를 치렀는데 따낸 세트가 단 1세트 뿐이다. 수원 하늘을 덮은 먹구름이 여간 짙은게 아니다.

현대건설은 11일 수원에서 열린 HK흥국금융 2026~2027시즌 V리그 여자부 GS칼텍스전에서 세트스코어 0대3으로 완패했다.

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주포 메가가 지난 2경기에 비해 한결 가벼운 몸놀림을 보여줬지만, 쌍포 역할을 해줘야할 조던의 부진이 문제다. 탄력 넘치는 점프와 다르게 결정력도 떨어지는 편. 그러다보니 메가에게 공격이 더 몰리는 악순환이다. 공수에서 이예림이 고군분투하는 느낌이다.

그렇다고 양효진이 은퇴한 지금 중앙에서 공격을 풀어줄 사람도 없다. 그 공백을 채워줘야할 노장 배유나와 김희진의 존재감은 기대 이하다. 아직까진 나현수의 활용도 만족스럽지 않다.

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경기 후 만난 강성형 감독의 한숨은 깊었다. 그는 "스코어가 말해주듯 잘한게 없고 못한게 너무 많다. 문제가 한두가지가 아니다"라며 깊은 한숨을 쉬었다.

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그나마 첫 세트를 잘 풀어가며 듀스까지 끌고갔는데, 마지막 순간 뒷심이 부족했다. 2~3세트는 완패였다. 범실 수만 봐도 무려 21-10의 차이를 보인다.

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강성형 감독은 "조던이 좀더 좋을 때의 모습, 득점하는 모습이 나와줘야하는데, 그게 잘 안되다보니 공격 옵션이 한정적이고, 메가에게 몰리는 분위기"라며 속상해했다.

반면 세터 김다인은 예전과 다르게 양쪽 날개 위주의 경기 운영을 강요받는 상황이다. 강성형 감독은 "미들에서 득점이 안나오니 그런 것"이라고 했다.

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그런데 수비도 엉망이다. 리시브 효율도 안 좋다. 답답해진 강성형 감독은 서베로 한미르를 투입해 더블 리베로 체제까지 활용하는 등 애를 썼지만, 뜻대로 풀리지 않았다. 총체적 난국이다.

정지윤이 2라운드 복귀를 앞두고 있지만, 정지윤이 돌아온다고 해서 풀릴 문제도 아니다. 정지윤-조던의 아웃사이드히터진은 리시브를 걷잡을 수 없다. 강성형 감독은 "아웃사이드히터에 리시브하는 선수를 두고, 정지윤은 전위에서만 써야할 것 같다"고 답했다.

미들블로커 역시 배유나-김희진의 한계가 어느 정도 보인다면 나현수 강서우의 출전 비중을 늘려가기로 했다.

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그나마 '왼손잡이' 나현수에게 기대감이 있다. 오른손잡이라면 이동공격이 나올 위치에서 빠른 A퀵이 가능하기 때문. 이날도 김다인은 나현수와의 속공을 여러차례 적극적으로 시도하는 모습이었다. 강성형 감독은 ""그런 공격의 다양성을 살리기 위해 나현수를 기용하는 거다. 어떻게든 득점을 더 낼 수 있는 방법을 더 고민해보겠다"며 머리를 감쌌다.

수원=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com