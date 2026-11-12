"아라우조 빠지자 '오히려 잘됐다' 생각" 초보감독이 플랜B까지.. 돌풍의 우리카드, 박철우 매직의 비결 [장충 현장]

11일 장충체육관에서 열린 V리그 우리카드와 대한항공의 경기. 우리카드 박철우 감독이 작전 지시를 하고 있다. 장충=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.11/

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[장충=스포츠조선 정현석 기자]박철우 감독이 이끄는 우리카드가 시즌 초반 파란을 일으키고 있다. 11일 서울 장충체육관에서 열린 HK흥국금융 2026~2027 V리그 남자부 대한항공과의 홈경기에서 세트 스코어 3대2 짜릿한 승리를 거두며 개막 3연승과 함께 선두를 달렸다 .

경기 후 박철우 감독은 선수들을 향한 고마움을 아낌 없이 표현했다.

이날 우리카드는 핵심 외국인 선수 아라우조가 무릎 통증으로 1세트 중간에 빠지는 악재를 맞았다.

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11일 장충체육관에서 열린 V리그 우리카드와 대한항공의 경기. 우리카드 아라우조가 블로킹을 피해 공격을 시도하고 있다. 장충=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.11/

하지만 박철우 감독은 위기를 기회로 바꿨다.

박 감독은 "아라우조가 무릎이 힘들어할 때 오히려 잘됐다고 생각했다. 국내선수 끼리 리시브만 잘 되면 풀어갈 수 있다고 판단했다"라며 "힘 대 힘 싸움이었는데 해볼 만하다고 생각했다"고 상황을 복기했다.

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이날 승리의 숨은 주역은 깜짝 발탁돼 존재감을 100% 발휘한 리베로 김영준과 아라우조 대신 투입돼 16득점으로 맹활약 한 김동영이었다.

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주전 리베로 오재성의 허리 상태가 좋지 않아 과감히 투입된 김영준은 안정적인 리시브와 디그로 대한항공의 거센 공격을 막아냈다.

11일 장충체육관에서 열린 V리그 우리카드와 대한항공의 경기. 우리카드 김동영이 득점 후 환호하고 있다. 장충=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.11/

박철우 감독은 "김영준이 너무나 잘해줬다. 경기 끝나고 단장님께 'FA로 잡아주셔서 정말 감사하다'고 인사까지 했다"며 "김영준은 팀에 남아있고 싶어 했고, 훈련 때부터 리시브 감이 워낙 좋았다. 전술적 이해도가 뛰어나 선수"라고 극찬했다.

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대체 아포짓으로 들어간 김동영에 대해서도 "30-30을 뽑아낼 수 있는 능력이 있는 선수다. 타점보다는 스피드로 상대 블로킹을 뚫어낼 수 있고 수비 능력이 좋아 '디펜스 배구'를 가능하게 해줬다. 오늘 선수들이 말 그대로 '팀의 배구'를 해냈다"고 칭찬을 아끼지 않았다.

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이날 팀 내 최다 18득점을 거둔 아웃사이드 히터 한성정에 대해 박 감독은 "마치 홍익대 시절 전성기 한성정을 보는 듯하다"며 "올 시즌을 앞두고 연봉 삭감을 받아들이며 '실력으로 입증하겠다'고 절치부심했다. 야간에도 나와서 무릎을 관리하며 몸을 만들었다. 나는 늘 선수들에게 '기용하는 기준은 오직 훈련뿐이다. 좋은 모습을 보여주면 뛰는 것'이라고 말한다"며 달라진 우리카드의 비결을 설명했다.

11일 장충체육관에서 열린 V리그 우리카드와 대한항공의 경기. 우리카드 한성정이 블로킹을 피해 공격을 시도하고 있다. 장충=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.11/

지난 시즌 연승 후 연패에 빠졌던 아픔을 털어낸 점에 의미를 둔 그는 "오늘 지면 선수단에 불안감이 생길 수 있었다. 작년 전철을 안 밟았으면 하는 생각 때문에 오늘 승리가 절실했다"며 "오늘 들어간 선수들이 다 잘해줬다. 지난 6개월간 왜 힘들게 고생했는지 여실히 드러난 경기였다"고 '팀의 승리'라고 의미를 부여했다.

개막 3연승으로 1위에 올랐지만 박 감독의 시선은 이미 다음 경기를 향해 있었다.

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아라우조의 출전 여부에 대해 박철우 감독은 "무릎만 회복되면 다음 경기에 100%를 쏟을 수 있을 것이다. 크게 걱정하지 않아도 된다"고 밝혔다.

4연승 길목에서 만날 15일 현대캐피탈과의 홈경기에 대해 "작년에 가장 고전했던 팀이고 레오가 있는 팀이다. 아라우조가 회복해 돌아오면 수비를 강화하고 조직적인 플레이를 만들어 대응하겠다. 지난 시즌과 달리 범실을 줄이고 내실 있는 경기를 하고 있는 만큼 우리 플레이만 완벽히 펼치면 승산이 있다"며 자신감을 보였다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com