V-리그 강타한 '박철우 매직'…'열혈 구단주'의 소통과 전폭 지원 속 날개

11일 장충체육관에서 열린 V리그 우리카드와 대한항공의 경기. 우리카드 배구단 진성원 구단주가 시구를 하고 있다. 장충=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.11/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정현석 기자]서울 우리카드 우리WON 배구단이 HK흥국금융 2026-2027 V-리그 남자부 개막 3연승을 달리며 돌풍을 일으키고 있다.

거대 양강 대한항공과 현대캐피탈을 제치고 단독 1위를 달리고 있다.

초보 사령탑 박철우 감독의 치밀한 전술과 용병술이 빛을 발하고 있는 가운데, 진성원 구단주(우리카드 대표이사 사장)의 소통과 지원이 단단한 버팀목이 되고 있다.

Advertisement

진성원 구단주는 2025년 초 우리카드 사장 취임 이후 배구단 구단주를 겸임하며 팀 재정비와 팬 친화적 구단 운영에 앞장서 왔다.

삼성카드, 현대카드, 롯데카드 등 주요 금융사를 거친 카드업계 전문가이자 외부 출신 첫 사장으로 선임된 그는 구단 체질 개선을 위해 과감한 결단을 마다하지 않았다.

Advertisement

지난 시즌 중 감독 교체라는 벼랑 끝 결단에 이어, 2026-2027시즌을 앞두고 박철우 감독을 사령탑으로 낙점하며 새 시대의 막을 열었다.

Advertisement

11일 장충체육관에서 열린 V리그 우리카드와 대한항공의 경기. 우리카드 박철우 감독이 작전 지시를 하고 있다. 장충=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.11/

진 구단주의 행보는 '격식'보다 '소통'에 초점이 맞춰져 있다.

KOVO컵을 일주일 앞둔 지난 10월 13일, 진 구단주는 본사 구단주 집무실로 박철우 감독과 코칭스태프를 초청해 격려와 신뢰의 메시지를 보냈다.

Advertisement

홈 개막전 하루 전인 11월 10일에는 장충체육관에서 열린 선수단 공식 훈련 및 팬 대상 '오픈 트레이닝' 행사를 깜짝 방문했다. 진 구단주는 박철우 감독을 비롯한 선수단 전원과 일일이 악수를 나누며 사기를 높였고, 체육관을 찾은 팬들에게도 반갑게 인사를 건넸다.

Advertisement

11월 11일 대한항공과의 홈 개막전 당일에는 '팬 퍼스트' 가치를 몸소 실천했다.

진 구단주는 두 시즌 연속으로 팬 대표와 함께 시구자로 나서며 배구장 주인인 팬들과의 소통에도 적극 나섰다. 구단주의 든든한 지원을 받은 우리카드는 이날 주포 아라우조의 부상 공백 속에서도 선수들이 똘똥 뭉쳐 혈투 끝에 '거함' 대한항공에 세트 스코어 3대2 역전승을 거두며 개막 3연승과 함께 리그 선두를 달렸다.

진성원 구단주의 시선은 코트 안팎을 가리지 않는다.

Advertisement

프로배구 산업 발전과 저변 확대를 위해 프로배구 최초로 14개 전 구단 팬들이 혜택을 누릴 수 있는 배구 특화 카드인 '카드의정석2 SPIKE' 출시를 직접 주도했다. 배구장 할인 혜택은 물론 일상 속 혜택까지 담아 배구 팬들의 호응을 얻고 있다.

11일 장충체육관에서 열린 V리그 우리카드와 대한항공의 경기. 승리한 우리카드 선수들이 환호하고 있다. 장충=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.11/

이밖에도 유소년 배구 교실 개최와 구단 자체 팬 중계방송 도입 등 팬 친화적 마케팅에 아낌없는 지원을 쏟아붓고 있다.

박철우 감독 역시 구단주의 관심과 지원에 힘을 내고 있다.

박 감독은 11일 승리 후 "선수들이 6개월간 왜 고생했는지 보여준 경기"라며 "팀 배구로 내실 있는 경기를 만들어가겠다"고 다짐했다.

개막전부터 단독 선두로 치고 나간 우리카드. 박철우 감독의 소통 리더십이 진성원 구단주의 전폭적인 '팬 퍼스트' 현장 지원과 시너지를 내며 2026-2027 V-리그 남자부 태풍의 눈으로 떠오르고 있다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com