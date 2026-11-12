더이상 부상은 안돼! '11득점 3블록' 맹활약한 최가은 "지난 우승과정에 자부심, 전경기 출장 목표" [인터뷰]

GS칼텍스 최가은. 김영록 기자

사진제공=KOVO

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[수원=스포츠조선 김영록 기자] 데뷔 8년차에 4번째팀. 최가은이 GS칼텍스의 대들보로 뿌리를 내렸다.

최가은은 11일 수원 현대건설전에서 11득점 3블록으로 맹활약하며 팀의 세트스코어 3대0 승리를 이끌었다.

경기 후 만난 최가은은 "오늘은 리시브가 잘되니 나도 잘 풀렸다"며 웃었다. 이어 비시즌 다양한 공격루트에 초점을 맞춰 열심히 준비했다. 반격 때도 속공을 때린다던가, 쉽지 않은 상황에서도 중앙 공격을 하는 시도를 계속 이어가고 있다"고 설명했다.

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데뷔 8시즌째인데 리그의 절반을 돌아봤다. 2019년 1라운드 5순위로 IBK기업은행에 뽑힌 최가은은 이후 페퍼저축은행과 도로공사를 거쳐 2024년부터 GS칼텍스에서 뛰고 있다.

앞서 이영택 GS칼텍스 감독은 최가은의 성장에 대해 "한동안 부상 때문에 많이 뛰지 못했었는데, 지난 시즌 후반기부터 경기에 많이 나가면서 자신감을 찾는 계기가 됐다. 김지원 세터와의 속공 호흡은 정말 좋다"며 칭찬했다.

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최가은은 "이젠 팀마다 친한 선수들이 생겼다. 스스럼없이 다가가는 성격이라 적응에 큰 어려움은 없었다"며 웃었다. 하지만 "페퍼저축은행의 경우 창단팀이라 우리가 처음부터 만들어가는 느낌이었고, 경기에도 많이 나갈 수 있어 좋았다. 그때 쌓은 출전경험이 굉장히 소중하다"는 속내도 드러냈다.

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"GS에선 어깨 부상이 문제였다. (지난 시즌 후반기부터)감독님이 기용해주시면서 경기력이 꾸준히 올라온 것 같다. 지난시즌 우승을 한게 정말 큰 자부심으로 이어졌다. 이번 시즌도 그 자신감을 갖고 준비했다."

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이날 GS칼텍스는 좋은 서브를 바탕으로 팀 블로킹 11-4로 압도했다. 또 최가은의 중앙공격이 살아나자 실바(20득점) 타나차(12득점) 권민지(11득점) 삼각편대의 공격 부담도 덜었다. 실바가 41득점을 올려도 졌던(2월 16일 현대건설전) 지난 시즌과는 확연히 다른 경기양상이다.

최가은은 "최근 전력분석 시스템이 조금 바뀌었다. 선수들이 직접 영상을 보면서 분석할 수 있어 좋다. 매경기전 상대팀 영상을 많이 보는데, 준비한대로 잘된 것 같다"면서 "오늘 서브 공략이 좋다보니 상대 공격을 읽기 편했다. 덕분에 손모양이 잘 나오다보니 안고 떨어지는 공도 거의 나오지 않았다"며 만족감을 드러냈다.

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GS칼텍스는 실바와 권민지를 중심으로 떠들썩하고 뜨겁게 타오르는 팀 분위기가 강점이다. 여기에 올해는 타나차가 가세하면서 한층 더 힘을 얻었다. 이영택 감독은 "타나차는 배구 욕심이 많은 선수다. 공수에서 좋은 시너지 효과를 내고 있다"며 웃었다. 최가은은 "나 역시 흥이 많이 나야 경기력이 올라가는 스타일"이라고 거들었다.

"긴 부상을 겪었기 때문에, 일단 올시즌 목표는 전경기 출전이다. 부상없이 시즌을 잘 마무리하고 싶다. 올시즌에는 흥이 난 최가은의 모습을 많이 보여드리고 싶다."

수원=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com