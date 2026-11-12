장추안 28점 미쳤다! 현대캐피탈, 3-1 OK저축 완파 → 3연승으로 1위 점프 [부산 현장]

사진제공=KOVO

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[부산=스포츠조선 한동훈 기자] 남자프로배구 현대캐피탈이 3연승을 질주하며 1위로 점프했다.

현대캐피탈은 12일 부산 강서체육관에서 열린 HK흥국금융 2026~2027 V리그 남자부 OK저축은행과 경기에서 세트스코어 3대1로(25-23, 18-25, 25-23, 25-16) 완승했다.

현대캐피탈은 3승 1패 승점 9점을 쌓아 선두로 올라섰다. OK저축은행은 홈 첫 승 신고에 또 실패했다. 현대캐피탈 장추안이 28점을 책임졌다.

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현대캐피탈은 분수령이 된 3세트를 가까스로 따낸 뒤 4세트까지 집어삼켰다. OK저축은행은 잘 싸우다가 4세트에 와르르 붕괴했다.

현대캐피탈이 1세트 기선을 제압했다. 장추안이 혼자서 10점을 몰아치며 맹공격을 퍼부었다. 공격 점유율 50%를 가져가며 공격 성공률 66.67%의 고감도 타격감을 자랑했다. 레오 역시 공격 성공률 75%의 순도 높은 파괴력으로 7점. 23-22에서 장추안이 오픈 공격을 터뜨리며 승리를 예감했다.

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OK저축은행은 재빨리 전열을 가다듬었다. 페이즈와 러셀을 앞세워 반격했다. 17-17에서 페이즈의 속공으로 역전한 OK저축은행은 끈질긴 수비로 버텼다. 18-17에서 8차례 랠리 끝에 페이즈가 장추안의 오픈 공격을 블로킹하면서 2점 차로 달아났다. 페이즈가 연속해서 장추안의 공격을 차단했다. 현대캐피탈의 오버네트 범실까지 이어졌다. 순식간에 21-17로 거리를 벌렸다. 24-18에서 전광인이 깔끔한 오픈 공격으로 세트포인트를 가져왔다.

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하지만 현대캐피탈이 승부처에서 더 높은 집중력을 보여줬다. 접전으로 흐른 3세트서 현대캐피탈이 버텨내며 승기를 잡았다. OK저축은행은 고지를 눈앞에 두고 무너졌다. 23-22에서 차지환이 공격 범실을 저질렀다. 23-23에서는 페이즈의 속공이 김진영의 블로킹에 막혔다. 23-24에서 차지환이 때린 공이 다시 라인 밖으로 벗어났다. OK저축은행은 마지막 3점을 허무하게 헌납했다.

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이 분위기가 4세트까지 지배했다. 현대캐피탈이 4세트 초반부터 확실하게 주도권을 장악했다. 현대캐피탈은 4-3에서 연속 6득점, 10-4에서 연속 4득점을 기록했다. 10점 차이로 훌쩍 달아나 OK저축은행의 추격 의지를 꺾었다. OK저축은행은 전광인이 뒤늦게 연속 서브에이스를 폭발해 반전을 꿈꿨지만 너무 늦었다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com