'홈 연패' OK저축 김재헌 코치 → "이 말 좀 꼭.. 부산 팬들께 너무 죄송합니다" [부산 현장]

사진제공=KOVO

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[부산=스포츠조선 한동훈 기자] 남자프로배구 OK저축은행이 부산 홈경기 첫 승에 또 실패했다.

OK저축은행은 12일 부산 강서체육관에서 열린 HK흥국금융 2026~2027 V리그 남자부 현대캐피탈과 경기에서 세트스코어 1대3(23-25, 25-18, 23-25, 16-25)로 완패했다.

OK저축은행은 분수령이 된 3세트를 아깝게 내준 뒤 4세트까지 무너졌다. 3세트 23-22에서 공격 범실로 연속 3점을 헌납한 점이 뼈아팠다.

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OK저축은행은 지난 7일 우리카드전에 이어 안방에서 다시 주저앉고 말았다.

경기 후 김재헌 수석코치는 "3세트가 승부처였는데 연결 과정 몇 개가 부족해서 경기가 넘어갔다. 아쉽다. 에이스 싸움에서 러셀이 조금 더 결정력을 보여줬으면 하는 아쉬움도 남는다"고 돌아봤다.

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이날 신영철 감독이 경기 전 갑자기 몸살 기운이 심하게 올라와 병원으로 이동했다. 신 감독을 대신해 김 코치가 경기를 지휘했다.

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대형 신인 윤경에 대한 기대감도 나타냈다.

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김 코치는 "리시브도 많이 받고 블로킹도 많이 걸려봐야 한다. 많이 당해봐야 성장하는 것이라고 말해줬다. 밝고 좋은 에너지를 가진 선수다. 우리 팀에 긍정적인 에너지를 가져올 것이다. 많이 맞아보고 걸려보면 더 크게 성장할 것"이라고 기대했다.

4세트는 대비를 했지만 생각대로 되지 않았다.

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김 코치는 "3세트 너무 아쉽게 내주고 4세트 시작할 때 이야기 했다. 초반이 위험할 것이라고 했다. 흐름 이대로 내주면 경기 넘어간다고 경계했는데 그렇게 되고 말했다. 러셀이 뚫어줬으면 했다. 그래도 교체로 들어간 선수들이 마지막까지 열심히 해서 좋은 경기 해줬다"고 고마워했다.

그는 끝으로 조심스럽게 말을 꺼냈다.

김 코치는 "부산 팬들께 너무 죄송하다. 두 경기 연속 홈에서 아쉬운 경기를 했다. 감독님도 부재 중이신데 잘해서 이겼다면 팬들께도 그렇고 좋은 선물로 위로가 됐을텐데 그게 아쉽다"고 고개를 숙였다.

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한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com