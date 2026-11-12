'1위 점프' 현대캐피탈 필립 블랑 감독 "작년에 부산 원정 아쉬웠는데 잡고 가서 좋다" [부산 현장]

사진제공=KOVO

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[부산=스포츠조선 한동훈 기자] 남자프로배구 현대캐피탈이 3연승을 질주하며 1위로 점프했다.

현대캐피탈은 12일 부산 강서체육관에서 열린 HK흥국금융 2026~2027 V리그 남자부 OK저축은행과 경기에서 세트스코어 3대1로(25-23, 18-25, 25-23, 25-16) 완승했다.

현대캐피탈은 3승 1패 승점 9점을 쌓아 선두로 올라섰다. OK저축은행은 홈 첫 승 신고에 또 실패했다. 현대캐피탈 장추안이 28점을 책임졌다.

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현대캐피탈은 분수령이 된 3세트를 가까스로 따낸 뒤 4세트까지 집어삼켰다. OK저축은행은 잘 싸우다가 4세트에 와르르 붕괴했다.

경기 후 필립 블랑 현대캐피탈 감독은 "상대가 서브를 강하게 넣기 시작하면서 리시브가 흔들렸다. 그래서 네트로 넘어가는 볼들이 많아서 아쉬웠다. 3세트에 블로킹이 부족했다. 작년에는 부산 원정서 아쉬웠는데 이번에는 아무튼 잡고 가서 좋다"고 총평했다.

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미들블로커들의 활약이 빛났다.

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블랑 감독은 "레프트에 2명이 갈지 3명이 갈지 확실히 정해줬다. 중앙과 레프트 사이 공간에 볼이 들어왔다. 확실하게 닫아서 안 빠지도록 하라고 주문했다. 4세트에 블로킹을 잘 잡았다. 장추안도 블로킹을 5개나 잡으면서 잘해줬다"고 만족감을 나타냈다.

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한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com