28점 맹폭격! 현대캐피탈 장추안 "개인의 승리 아닌 팀의 승리다" [부산 현장]

사진제공=KOVO

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[부산=스포츠조선 한동훈 기자] 남자프로배구 현대캐피탈이 3연승을 질주하며 1위로 점프했다.

현대캐피탈은 12일 부산 강서체육관에서 열린 HK흥국금융 2026~2027 V리그 남자부 OK저축은행과 경기에서 세트스코어 3대1로(25-23, 18-25, 25-23, 25-16) 완승했다.

현대캐피탈은 3승 1패 승점 9점을 쌓아 선두로 올라섰다. OK저축은행은 홈 첫 승 신고에 또 실패했다. 현대캐피탈 장추안이 28점을 책임졌다.

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현대캐피탈은 분수령이 된 3세트를 가까스로 따낸 뒤 4세트까지 집어삼켰다. OK저축은행은 잘 싸우다가 4세트에 와르르 붕괴했다.

장추안은 복근 부상을 빠르게 회복했다.

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장추안은 "대표팀 일정과는 무관한 부위다. 재활 중에 새롭게 생긴 근육통이 있을 뿐 부상은 괜찮다. 구단의 섬세한 노력과 의료진이 잘 도와준 덕분에 빨리 부상에서 회복했다"고 고마워했다.

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3세트가 승부처였다.

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장추안은 "개인적으로 상당히 기뻤다. 3세트가 굉장히 어렵게 흘러가며 큰 압박감을 느꼈다. 우리가 팀으로 극복할 수 있어서 큰 기쁨으로 생각한다. 힘든 경기 펼쳤지만 우리가 준비한 전술을 수행하고 목표를 달성했다. 개인의 승리가 아닌 팀원들 모두가 합심해서 얻은 승리"라고 만족감을 나타냈다.

세터와 호흡도 빠르게 적응 중이다.

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장추안은 "굉장히 좋아지고 있다. 경기를 거듭할수록 좋아지고 있음을 느낀다"고 밝혔다.

V리그에 대해서는 특히 경기장을 높이 평가했다.

장추안은 "무엇보다 구장이 예쁘다. 굉장히 좋다고 생각한다. 시설과 또 팬들의 열정에 감명을 받았다. 감사함을 느끼고 있다"고 인사했다.

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한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com