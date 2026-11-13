"승점 자판기인줄 알았는데?"…도공 이어 기업은행까지 '혼쭐'→"만만하게 보다간 잡힌다" 김세진호 경계령

SOOP 수퍼스 오드리아나. 사진제공=KOVO

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[광주=스포츠조선 고재완 기자] 보면 볼수록 매력적이다. 승점은 챙기지 못했지만, 코트 위에서 뿜어내는 끈질긴 생명력만큼은 팬들의 마음을 사로잡기에 충분했다.

비록 통한의 3세트 듀스 고비를 넘지 못하고 4세트 체력 저하로 무릎을 꿇었지만, 신생팀 SOOP 수퍼스가 보여준 눈부신 성장은 '김세진표 배구'가 머지않아 꽃을 피울 것이라는 기대감을 갖게 한다.

SOOP은 10일 전남광주 SOOP 스타디움에서 열린 HK흥국금융 2026~2027 V-리그 여자부 1라운드에서 '선두' IBK기업은행 알토스를 상대로 대등한 접전을 펼친 끝에 세트스코어 1-3(23-25, 25-23, 26-28, 13-25)으로 아쉽게 패했다. 개막 3연패에 빠졌지만 경기 내용은 결코 일방적이지 않았다.

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SOOP 수퍼스 오드리아나. 사진제공=KOVO

사진제공=KOVO

승부처는 단연 3세트였다. 1-1로 팽팽히 맞선 상황에서 SOOP은 이즈쉬에의 연속 블로킹과 고의정의 서브 득점, 오드리아나의 파괴력을 앞세워 12-7, 15-10까지 앞서며 1위 기업은행의 간담을 서늘하게 했다.

하지만 상대의 맹추격으로 22-22 동점을 허용한 뒤 피 말리는 듀스 공방이 펼쳐졌다. 고의정의 회심의 스파이크로 매치포인트에 도달하며 대어를 낚기 직전까지 갔으나, 기업은행 빅토리아의 결정적인 한 방과 마지막 범실이 겹치며 26-28로 세트를 내주고 말았다. 만약 3세트를 가져왔다면 경기 판도는 물론 창단 첫 승의 주인공이 될 수도 있었던 통한의 순간이었다.

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모든 에너지를 쏟아부은 3세트의 패배는 4세트 급격한 체력 방전으로 이어졌다. 팽팽했던 공수 밸런스가 한순간에 무너지며 13-25 완패로 경기가 마무리됐다.

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SOOP 수퍼스 이즈쉬에. 사진제공=KOVO

김세진 감독. 사진제공=KOVO

경기 후 만난 김세진 감독은 4세트의 무기력한 붕괴에 대해 당연한 듯 '체력'을 원인으로 지목했다. 김 감독은 "3세트 후반부터 4세트로 넘어갈 때 선수들의 체력 문제가 여실히 드러났다"며 "양쪽 날개에서 확실하게 득점을 끊어주지 못했고, 상대의 프리볼이나 쉬운 공을 받아 세트플레이로 연결하는 첫 번째 터치가 급격히 흔들린 것 모두 체력이 떨어졌기 때문"이라고 짚었다.

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특히 주포 오드리아나의 체력적인 한계를 안타까워했다. 오드리아나는 이날 18득점을 올렸으나 3세트 후반과 4세트 들어 눈에 띄게 타점이 낮아졌다. 김 감독은 "오드리아나는 한국에 온 뒤 두통과 어지럼증 때문에 3주 이상 훈련을 아예 소화하지 못했다. 시즌 개막에 맞춰 겨우 훈련을 시작했으니 체력적인 문제가 오는 것은 당연하다"고 설명했다.

이어 김 감독은 "우리 팀은 6~7명의 주전이 한 몸처럼 돌아가도 다른 팀의 전력에 밀리는 게 냉정한 현실이다. 그런데 그중 한쪽의 체력이 떨어져 무너지면 도미노처럼 팀 전체가 흔들릴 수밖에 없다"면서 "4세트의 결과는 뼈아프지만 충분히 예상했던 과정"이라고 담담하게 털어놨다.

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김세진 감독. 사진제공=KOVO

고의정. 사진제공=KOVO

하지만 끈질긴 그물망 수비와 속공은 경기장을 뜨겁게 달궜다. 포기하지 않는 수비와 랠리가 관중들을 흥분케 했다.

비록 체력의 벽에 부딪혀 고개를 숙였지만, SOOP이 보여준 경기력은 박수를 받기에 모자람이 없었다. 1m92 미들블로커 이즈쉬에(15득점·블로킹 5개)의 위력적인 중앙 속공과 블로킹은 리그 정상급 센터진을 보유한 기업은행을 압도하기도 했다. 여기에 고예림(18득점)과 고의정(12득점)이 몸을 사리지 않는 디그와 연결로 상대를 물고 늘어지는 끈끈한 '벌떼 배구'는 홈 팬들의 탄성을 자아냈다.

경기마다 눈에 띄게 다른 모습을 보이고 있는 SOOP. 김세진 감독이 빚어내는 끈질긴 '매력 배구'가 언제쯤 첫 승을 거머쥘 지 기대가 모인다. SOOP는 14일 오후 4시 서울 장충체육관에서 '강적' GS칼텍스 서울KIXX와 맞붙는다.

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고재완 기자 star77@sportschosun.com