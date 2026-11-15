'이렇게까지 불운 겹치나'…창단 첫승, 절호의 기회에 드리운 검은 그림자→오드리아나를 어찌하오리까

오드리아나. 사진제공=KOVO

사진제공=KOVO

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 고재완 기자] 첫 승을 향한 염원이 번번이 물거품이 되고 있다. 신생팀 SOOP 수퍼스의 창단 첫 승 도전이 또 다음으로 미뤄졌다. 뼈아픈 역전패도 문제지만, 무엇보다 팀의 주포 오드리아나의 공백이 깊은 그림자를 드리우고 있다.

SOOP은 14일 서울 장충체육관에서 열린 HK흥국금융 2026~2027 V리그 여자부 1라운드 GS칼텍스 서울KIXX와의 원정 경기에서 세트스코어 0-3(24-26, 18-25, 17-25)으로 완패했다. 리그 최강으로 꼽히는 GS칼텍스과의 경기는 예상처럼 힘겹게 흘러갔다. 이로 인해 이번 패배는 그리 큰 충격으로 다가오지 않았다.

문제는 다음 경기다. SOOP은 오는 18일 전남광주 SOOP스타디움에서 현대건설 힐스테이트와 맞붙는다. 최근 경기력이 살아나고 있는 SOOP 입장에서는 충분히 해볼만한 경기라는 예측이 많았다. 현대건설은 시즌 개막 후 3연패로 SOOP과 함께 하위권을 형성하고 있다.

Advertisement

사진제공=KOVO

사진제공=KOVO

하지만 SOOP은 이날 경기에 앞서 대형 악재가 팀을 뒤흔들었다. 경기 전날 훈련 도중 아포짓 스파이커(OP) 오드리아나가 동료 선수의 발을 밟아 왼쪽 발목이 심하게 돌아가는 부상을 입었다. 목발을 짚고 장충체육관 관중석에 앉아 경기를 지켜보는 오드리아나의 모습은 SOOP 벤치의 한숨을 깊게 만들었다.

김세진 감독은 경기 전 오드리아나의 상태에 대해 "현재로선 부상이 꽤 오래갈 것 같다"며 참담한 심정을 감추지 못했다. 외국인 선수 교체 가능성에 대해서도 "모든 가능성은 열어두고 있다. 바이아웃을 지불하고 데려오는 것도 부담이지만, 월요일 정밀 진단 결과와 본인의 복귀 의지를 봐야 한다. 장기화될 것 같으면 교체도 심각하게 고려해야 할 상황"이라고 밝혔다.

Advertisement

지난 컵대회에서도 어지럼증과 두통으로 결장하며 애를 태웠던 오드리아나다. 정규리그 들어 서서히 체력과 경기력을 끌어올리며 직전 IBK기업은행 알토스전에서는 18득점을 올리며 기대감을 높이고 있었다. 김 감독이 "이제 체력이 올라와 기대를 걸고 있었는데 진짜 불의의 사고"라며 안타까움을 삼킨 이유다.

Advertisement

사진제공=KOVO

사진제공=KOVO

오드리아나의 결장은 곧바로 경기력에 치명타로 작용했다. 김 감독은 궁여지책으로 전새얀과 박연화를 번갈아 OP 자리에 투입하며 돌파구를 찾으려 했지만 효과는 미비했다. 1세트는 오드리아나 공백을 적나라하게 보여준 한 판이었다. 9-17로 뒤지던 SOOP은 고의정, 고예림 그리고 이혜수의 서브에이스로 뒷심을 발휘하며 24-22로 승부를 뒤집고 세트포인트를 선점했다. 하지만 마지막 마침표를 찍어줄 한 방이 없었다. 듀스 접전 끝에 결국 24-26로 1세트를 내주며 흐름을 완전히 넘겨주고 말았다.

Advertisement

김 감독은 경기 후 "고의정이 36번의 공격 시도 중 9점을 냈지만, 블로킹 차단 6개, 범실 5개로 공격 효율이 '-2.78'였다"고 짚으며 "흐름을 끊어줄 오픈 공격 한 방이 필요한데 거기서 번번이 막혔다. 세터의 토스 문제가 아니라 결국 우리 공격 결정력의 문제"라며 OP의 부재를 뼈저리게 실감했다. "당장 다음 경기 OP 자리에 누구를 세워야 할지 솔직히 답이 없는 상황"이라는 김 감독의 말에서 절박함이 묻어났다.

진짜 위기는 이제부터다. 창단 첫 승이 간절한 SOOP은 현대건설전에서 첫 승이 절실하다. 하지만 얇은 선수층의 SOOP에게 오드리아나의 이탈은 치명적이다. 팀에 남은 정통 아포짓 자원이 박연화 단 한 명뿐인 상황에서, 공격의 파괴력 없이 수비와 블로킹만으로는 상대의 벽을 넘긴 힘들다.

Advertisement

신생팀의 첫 승을 향한 김 감독의 험난한 여정에 시작부터 짙은 먹구름이 끼었다.

사진제공=KOVO

고재완 기자 star77@sportschosun.com