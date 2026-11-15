'개막 3연승' 우리카드 날벼락! "아라우조, 수술 필요해…어제 난 망부석처럼 앉아있었다" [장충현장]

11일 장충체육관에서 열린 V리그 우리카드와 대한항공의 경기. 우리카드 아라우조가 득점 후 환호하고 있다. 장충=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.11/

11일 장충체육관에서 열린 V리그 우리카드와 대한항공의 경기. 우리카드 박철우 감독이 작전 지시를 하고 있다. 장충=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.11/

Advertisement

Advertisement

[장충=스포츠조선 김영록 기자] 개막 3연승을 달리던 우리카드에 날벼락이 떨어졌다. '주포' 아라우조가 부상으로 이탈했다.

15일 장충에서 만난 박철우 우리카드 감독은 "아라우조는 빠른 시간 안에 수술이 필요한 상황"이라고 했다.

"큰 수술은 아닌데, 아시다시피 나이(35세)가 있고, 부상 부위가 연골이다. 일단 수술을 받고, 이후 상태 체크를 계속 해봐야한다."

Advertisement

박철우 감독은 "어제 호텔방에서 망부석처럼 앉아 많은 생각을 했다"면서 "임시 대체 선수든, 교체든, 팀을 위한 최선의 방향을 찾겠다"고 설명했다.

아라우조는 지난 11일 HK흥국금융 2026~2027시즌 V리그 1라운드 대한항공전에서 무릎 통증으로 빠졌다. 이후 정밀검사를 거쳐 수술이 필요하다는 소견을 받았다.

Advertisement

일단 아라우조의 빈 자리를 메울 1순위 선수는 김동영이다. 대한항공전에서도 16득점을 올리며 팀 승리를 이끌었다.

Advertisement

박철우 감독은 "이런 상황에 대비해 훈련하고 준비해온 선수 아니겠나. 잘해줄 거라고 기대한다. 나도 선수 시절에 외국인 선수 없이 경기해본 경험이 많다"면서 "아라우조가 나이가 있는 만큼, 김동영 외에도 김지한 손유민 김형근이 멀티포지션으로 아포짓을 준비해왔다. 오늘도 물량 총동원해보겠다"고 강조했다.

Advertisement

부상에서 복귀한 김지한에 대해서는 "아웃사이드히터는 아무래도 움직임이 많다. 아직 정상적인 움직임을 가져가기엔 무리가 있는데, 아포짓은 직선운동이 많다. 아마 큰 무리 없을 것"이라고 했다.

아포짓은 박철우 감독의 전성기 시절 포지션이기도 하다. 그는 "아포짓은 결국 결과값의 포지션이다. 어려울 때 팀을 이끌고, 득점을 만들어줘야하는 자리"라며 "원팀으로 함께 하면 된다. 충분히 할 수 있다"고 강조했다.

Advertisement

우리카드는 올시즌 한국전력(세트스코어 3대0) OK저축은행(3대1) 대한항공(3대2) 상대로 3연승을 기록중이다.

이날 우리카드의 상대는 3승1패 중인 현대캐피탈. 필립 블랑 현대캐피탈 감독은 대한항공이 5위까지 밀려난 시즌초 흐름에 대해 "우리팀은 항상 상위권에 있으면 좋겠다"며 웃은 뒤 "시즌은 길다. 매경기 고민하며 경기를 치르고 있다. 해결책을 찾는 시즌이 될 것"이라고 답했다.

장충=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com