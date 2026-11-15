'불운이 가득한데' 현대캐피탈 4연승 질주! 주포 빠진 우리카드에 셧아웃 완승…'레오+장추안 37득점 합작' 선두 등극 [장충리뷰]

15일 장충체육관에서 열린 프로배구 남자부 우리카드와 현대캐피탈의 경기. 현대캐피탈 레오가 공격을 성공한 후 기쁨을 나누고 있다. 장충체=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.15/

15일 장충체육관에서 열린 프로배구 남자부 우리카드와 현대캐피탈의 경기. 현대캐피탈 장추안이 공격을 성공한 후 기쁨을 나누고 있다. 장충체=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.15/

15일 장충체육관에서 열린 프로배구 남자부 우리카드와 현대캐피탈의 경기. 현대캐피탈 레오가 공격을 시도하고 있다. 장충체=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.15/

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[장충=스포츠조선 김영록 기자] 현대캐피탈이 개막전 패배 후 1라운드 4연승을 질주하며 리그 선두로 올라섰다.

현대캐피탈은 15일 서울 장충체육관에서 열린 HK흥국금융 2026~2027시즌 V리그 남자부 우리카드전에서 세트스코어 3대0(25-20, 27-25, 25-23)으로 완승을 거뒀다.

현대캐피탈은 레오-장추안 쌍포가 팀을 이끌었고, 박경민을 중심으로 한 빈틈없는 수비 조직력도 돋보였다. 이날 승리로 올시즌 4승1패(승점 12점)를 기록, 한국전력(9점)을 제치고 리그 선두로 올라섰다. 지난 시즌 챔피언결정전 리매치였던 개막전 대한항공전에서 패했지만, 이후 4연승이다. 블로킹(13대6)도, 오픈공격의 파괴력도 큰 차이가 났다.

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개막 후 3연승을 질주하던 우리카드(승점 8점)는 무릎 부상으로 이탈한 외국인 선수 아라우조의 공백을 메우지 못했다. 선전했지만 결국 승부를 결정짓는 한방이 아쉬웠다.

일요일 빅매치를 맞아 이날 경기는 매진(3510명)됐다. 양팀 공히 뜨거운 응원 열기가 돋보였다.

15일 장충체육관에서 열린 프로배구 남자부 우리카드와 현대캐피탈의 경기. 현대캐피탈 필립 블랑 감독이 경기를 지켜보고 있다. 장충체=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.15/

15일 장충체육관에서 열린 프로배구 남자부 우리카드와 현대캐피탈의 경기. 우리카드 김동영이 공격을 성공한 후 박철우 감독과 하이파이브를 하고 있다. 장충체=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.15/

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경기전 만난 필립 블랑 현대캐피탈 감독은 "우리카드는 파이팅이 넘치는 팀"이라면서도 "매경기 승리를 위해 집중하고 있다. 우리팀은 항상 상위권에 있으면 좋겠다"며 웃었다.

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반면 박철우 우리카드 감독의 표정은 어두웠다. 박철우 감독은 앞서 11일 대한항공전 당시 경기도중 부상으로 빠졌던 외국인 선수 아라우조에 대해 "빠른 시간내 수술을 받아야하는 상황이다. 임시 대체 선수 영입부터 외국인 선수 교체까지 팀을 위한 최선을 위해 고민중"이라고 설명했다.

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아라우조의 빈 자리는 김동영을 비롯해 김지한 손유민 김형근 등이 메울 예정. 박철우 감독은 "아포짓은 어려울 때 팀을 이끌고 득점을 만들어줘야하는 포지션"이라며 "아라우조가 나이(35)가 있는 만큼 여러 선수들이 언제든 그 공백을 메우기 위해 준비해왔다"고 강조했다.

1세트는 시종일관 현대캐피탈이 주도했다. 세트초반 7-5 리드를 잡은뒤 19-15까지 앞서갔다. 우리카드는 19-21, 21-22까지 맹추격했지만, 승부를 뒤집을 마지막 한끝이 부족했다.

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15일 장충체육관에서 열린 프로배구 남자부 우리카드와 현대캐피탈의 경기. 현대캐피탈 황승빈이 경기 중 넘어진 뒤 상태를 점검하고 있다. 장충체=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.15/

15일 장충체육관에서 열린 프로배구 남자부 우리카드와 현대캐피탈의 경기. 현대캐피탈 이준협이 경기 중 부상을 당해 상태를 점검하고 있다. 장충체=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.15/

우리카드는 2세트 들어 힘을 냈다. 세트 중반 김지한을 아포짓으로 투입하면서 흐름을 바꿨다.

반면 현대캐피탈은 여러모로 마가 낀듯 불운한 세트였다. 세터 황승빈이 리베로 박경민에게 걸려 쿵하고 나뒹굴었고, 레오도 후방 수비 과정에서 넘어져 가벼운 부상을 당했다. 15-15 상황에선 세터 이준협이 착지 과정에서 발목이 꺾이는 부상을 당해 쉬고 있던 황승빈이 재투입되는 우여곡절을 겪었다.

그럼에도 세트를 따낸건 현대캐피탈이었다. 현대캐피탈은 세트 막판 20-22, 23-24까지 뒤졌지만, 김진영과 황승빈의 블로킹으로 듀스 혈투까지 끌고 갔다. 이어 장추안의 후위공격과 상대 범실로 기어코 역전승을 거뒀다.

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3세트 역시 고전의 연속이었다. 16-14까지 앞서던 현대캐피탈은 세트 중반 우리카드 김동민의 맹공, 조근호의 서브에이스, 박진우의 블로킹을 묶어 5연속 실점하며 끌려갔다.

하지만 결정적 순간 화력의 차이를 넘지 못했다. 현대캐피탈은 레오를 앞세워 반격에 나섰고, 상대 범실과 서브에이스, 최민호의 블로킹으로 20-19로 뒤집은 뒤 그대로 경기를 마무리지었다. 레오(19득점 4블록) 장추안(18득점)이 승리를 이끌었다. 우리카드는 김동민 김형근(이상 13득점)이 분전했지만 역부족이었다.

15일 장충체육관에서 열린 프로배구 남자부 우리카드와 현대캐피탈의 경기. 현대캐피탈 레오와 허수봉이 공격을 성공한 후 기뻐하고 있다. 장충체=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.15/

장충=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com