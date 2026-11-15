"주심 판단 존중하지만…" 결정적 순간 터진 '캐치볼' 판정, 박철우 감독의 아쉬움 폭발 [장충패장]

15일 장충체육관에서 열린 프로배구 남자부 우리카드와 현대캐피탈의 경기. 우리카드 박철우 감독이 경기를 지켜보고 있다. 장충체=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.15/

15일 장충체육관에서 열린 프로배구 남자부 우리카드와 현대캐피탈의 경기. 우리카드 박철우 감독이 경기를 지켜보고 있다. 장충체=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.15/

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[장충=스포츠조선 김영록 기자] "주심의 판단은 존중하지만, 납득하긴 쉽지 않았다."

개막 3연승을 달리던 우리카드가 첫 패배에 직면했다. 사령탑의 아쉬움은 컸다.

우리카드는 15일 서울 장충체육관에서 열린 HK흥국금융 2026~2027시즌 V리그 1라운드 현대캐피탈전에서 세트스코어 0대3으로 셧아웃 패배를 당했다.

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전체적으로 분전했지만, 부상으로 빠진 외국인 선수 아라우조의 빈 자리가 크게 느껴졌다. 2세트는 듀스 혈투였고, 3세트도 막판까지 끌고 갔지만 마지막 순간 결정력이 아쉬웠다. 그래도 김동민 김형근(이상 13득점) 등 국내 선수들의 잠재력을 확인한 무대였다.

경기 후 만난 박철우 우리카드 감독은 "지난 경기를 풀세트로 치러서 그런지 김동영이 몸이 무거워보였다. 손유민도 준비시켰지만, 김형근 컨디션이 확실히 좋았다. 김지한을 넣고 상황에 따라 김형근을 좌우로 투입하며 후위 공격을 시키는 전략을 들고 왔다"고 설명했다.

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이어 "사실 대비 차원에서 몇번 훈련했던 걸 처음 실전에 써본 건데, 앞으로 국내 선수로 여러경기 치러야하니까, 좀더 유연하게 할 수 있도록 더 연습해야한다"고 덧붙였다.

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15일 장충체육관에서 열린 프로배구 남자부 우리카드와 현대캐피탈의 경기. 우리카드 한태준, 김영준, 한성정, 김형근이 득점을 성공한 후 환호하고 있다. 장충체=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.15/

부상 복귀 후 실전감각을 끌어올리고 있는 김지한에 대해선 "좋은 날도 있고 안 좋은 날도 있다. 오늘은 그래도 어려울 때 들어가서 리시브 잘해줬고, 유효 블로킹도 많이 만들어냈다"고 했다.

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이어 "2세트 끝나고 허벅지에 불편감이 있어 교체하려고 했는데, 본인이 뛰겠다는 의지를 보이더라. 컨디션은 점점 올라오는 것 같다"고 강조했다.

"일단 오늘 경기를 통해 아라우조가 없는 경기를 어떻게 꾸려갈지 감이 잡혔다. 원래 김형근을 아포짓, 김동민 한성정을 아웃사이드 히터로 쓰려고 했었는데(그러지 못했다)…우리 팀에 좋은 자원이 많고, 그중 가장 컨디션이 좋은 선수들이 코트에 나간다. 지금 시스템을 계속 유지할 생각이다."

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김형근의 활약에 대해선 "리시브에 불안감이 조금 있는데, 경기를 뛰면 뛸수록 나아지는 부분이다. 가끔 좀 흔들려도 '리시브 보고 넣은 거 아니고 이기기 위해서 넣었다'고 얘기해준다. 좋은 퍼포먼스를 보여주고 있다"며 힘을 실어줬다.

15일 장충체육관에서 열린 프로배구 남자부 우리카드와 현대캐피탈의 경기. 우리카드 김동민이 공격을 성공한 후 환호하고 있다. 장충체=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.15/

3세트 19-18 리드 상황에서 나온 김동민의 캐치볼 판정에 대해선 "(캐치볼은)원래 객관적인 판단을 내리기 어렵다. 주심이 주관적으로 보는 부분"이라면서도 "조금 모호한 것 같다. 예전엔 캐치볼이라 했는데 안 불고, 이거까지 안 분다고? 싶다가 지금 분다고? 싶을 ??도 있다"며 답답함을 호소했다.

"당연히 주심의 판단을 존중한다. 하지만 납득하긴 어렵다. 그동안 두손 푸시는 좀 너무하다 싶기도 했었다. 당연히 국제 규정에 맞춰가는 게 맞다. 다만 '불 거면 다 불지' 싶은 장면들이 있다. (올해 캐치볼 규정 변화에 따라)'하지 말자'고 다 교육해놨는데, 시간이 흐를수록 안 불길래 '안 부나?' 싶었는데…1세트 초중반이나 2세트 초반이었으면 '오늘 기준은 이 정도니까 조심하자' 싶을 텐데, 너무 결정적인 순간에 나오니까 무슨 기준인지 잘 모르겠다. 아쉬운 마음이 크다."

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장충=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com