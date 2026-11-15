"레오, 프랑스 와인 같은 남자" 66세 佛명장의 뜨거운 찬사 → "조금 무섭고 두려웠던 하루" 가슴 철렁한 심경고백 [장충승장]

15일 장충체육관에서 열린 프로배구 남자부 우리카드와 현대캐피탈의 경기. 현대캐피탈 필립 블랑 감독이 경기를 지켜보고 있다. 장충체=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.15/

15일 장충체육관에서 열린 프로배구 남자부 우리카드와 현대캐피탈의 경기. 현대캐피탈이 3대0으로 승리하며 4연승을 달렸다. 필립 블랑 감독이 승리가 확정된 후 허수봉과 하이파이브를 하고 있다. 장충체=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.15/

Advertisement

Advertisement

[장충=스포츠조선 김영록 기자] "원래 나이먹으면 성숙해지기 마련이다. 레오는 프랑스 와인 같은 변화를 겪고 있다."

54.2% 성공률로 양팀 최다 19득점. 농익은 '쿠바 괴물' 레오의 활약이 사령탑을 웃음짓게 했다.

현대캐피탈은 15일 서울 장충체육관에서 열린 HK흥국금융 2026~2027시즌 V리그 우리카드전에서 세트스코어 3대0 완승을 거뒀다.

Advertisement

세트스코어는 셧아웃이되 경기 내용은 치열했다. 이날 우리카드가 외국인 선수 아라우조 없이 나선 것을 감안하면, 현대캐피탈 입장에서 만족스러운 경기는 아니었다.

한편으로 가슴 철렁하는 장면이 많았던 하루였다. 팀의 핵심 전력인 세터 황승빈과 리베로 박경민이 뒤얽히며 쿵하고 쓰러지는가 하면, 레오도 후방 수비 과정에서 몸을 던지는 과정에서 통증을 호소했다. 이준협은 착지 과정에서 발목 통증을 호소해 교체됐던 황승빈이 다시 투입되는 우여곡절도 겪었다.

Advertisement

경기 후 만난 필립 블랑 현대캐피탈 감독은 "아라우조가 빠졌다는 건 우리에게 장추안이 없는 것과 같다. 아라우조가 오면 지금보다 훨씬 블로킹이 좋은 팀이 될 것"이라며 "오늘 김동민의 활약이 좋았다. 왼쪽에서 크로스로 계속 때렸는데, 그걸 막지 못한 게 아쉽다"고 이날 경기를 돌아봤다.

Advertisement

15일 장충체육관에서 열린 프로배구 남자부 우리카드와 현대캐피탈의 경기. 현대캐피탈 장추안이 공격을 성공한 후 기쁨을 나누고 있다. 장충체=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.15/

이어 "장추안이 오면서 하이볼 상황을 처리해줄 수 있는 선수가 하나 더 생겼다. 사실 리시브가 완벽하게 되지 않으면 레오나 허수봉을 활용하기도 쉽지 않은데, 그럴 때 장추안이 해준다"면서 "공격력이 강화된 건 좋은데, 오늘 보면 블로킹이 조금 아쉽다. 더 연마할 필요가 있다"고 강조했다.

Advertisement

2세트 상황에 대해서는 "자꾸 우리 선수들이 엉키면서 넘어지니까, (부상당할까봐)무섭고 불안했다"면서 "(레오와 황승빈은 문제가 없고)이준협도 큰 부상 같진 않은데, 내일 병원 가서 검진을 받아봐야한다"며 솔직한 심경을 전했다.

황승빈과 공격수들의 호흡에 대해서는 "천천히 맞춰가는 과정이다. 그래도 사이드아웃 효율이 50% 정도 되는데, 컵대회보다 훨씬 나아졌다. 만족스러운 부분"이라고 강조했다.

Advertisement

15일 장충체육관에서 열린 프로배구 남자부 우리카드와 현대캐피탈의 경기. 현대캐피탈 레오가 블로킹을 성공한 후 기뻐고 있다. 장충체=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.15/

레오는 때릴수록 강해지는 선수지만, 현대캐피탈 입단 후 점점 달라지고 있다. 이날 공격점유율은 32%에 불과했다. 장추안(36%)이 오히려 더 많은 공격을 시도했다. 그럼에도 레오가 예전과 달리 동료들을 격려하고 이끄는 모습이 많아졌다는 점이 특히 눈에 띈다.

블랑 감독은 "나이를 먹으면 성숙해지기 마련이다. 책임감이 커지고, 동료들을 도와주려고 하고, 누구나 겪는 일"이라고 답했다..

이어 "레오가 신체적으로 강한 모습 뿐 아니라, 이제 멘털과 머리를 최대한 활용해서 경기에 임하는 모습이다. 프랑스 와인 같은 변화 아니겠나"라며 웃었다.

Advertisement

선수 시절 블랑 감독의 포지션은 아웃사이드히터. 그럼에도 강하게 코트를 다잡는 리더십이 돋보이는 선수였다. 그는 "레오는 굉장히 강력한 공격력을 지닌 선수고, 나는 디그나 패스가 좋았다"면서 "리더십은 두 가지로 나뉜다. 기술적인, 전술적인 변화를 줄 수 있는 것, 그리고 코트 위의 동료들이 믿고 따르는 것. 나는 레오와는 리더십의 종류가 달랐다"고 설명했다.

15일 장충체육관에서 열린 프로배구 남자부 우리카드와 현대캐피탈의 경기. 현대캐피탈 필립 블랑 감독이 선수들의 플레이에 엄지척을 선사하고 있다. 장충체=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.15/

지난 시즌 깔끔하게 면도한 얼굴로 매경기 임했던 블랑 감독인데, 올해는 수염을 기른 모습이 눈에 띈다.

"프로필 사진을 수염 있는 상태로 찍었다. 그 모습을 유지하고픈 마음도 있고, 가장 중요한 건 아내가 내 수염기른 모습을 싫어하는데, 지금 한국에 없다는 사실이다. 아내가 오면 깔끔하게 면도한 모습을 보게 될 거다."

장충=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com