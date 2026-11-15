레오-허수봉도 무서운데, '신형 엔진'까지 추가됐다…행복한 세터의 심정 "자신감이 넘친다" [장충인터뷰]

인터뷰에 임한 황승빈. 김영록 기자

15일 장충체육관에서 열린 프로배구 남자부 우리카드와 현대캐피탈의 경기. 현대캐피탈 장추안(2번)이 공격을 성공한 후 기쁨을 나누고 있다. 장충체=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.15/

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[장충=스포츠조선 김영록 기자] "이미 파악은 끝났다. 강력한 무기가 하나 더 생겼다. 자신감이 넘친다."

현대캐피탈이 4연승을 질주하며 단독 선두로 올라섰다. 지난시즌 준우승의 아픔을 딛고 재도약의 기세가 남다르다.

현대캐피탈은 15일 서울 장충체육관에서 열린 HK흥국금융 2026~2027시즌 V리그 우리카드전에서 세트스코어 3대0 승리를 거뒀다.

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대한항공과의 개막전 패배 이후 거침없는 4연승이다. 기존의 레오-허수봉 쌍포에 아시아쿼터 장추안이 더해지면서 막강한 공격력의 '삼각편대'가 완성됐다.

경기 후 만난 황승빈은 "이제 1라운드지만, 개막전 (패배)이후 연승이다. 앞으로 더 좋아질 부분이 많다"며 활짝 웃었다.

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장추안은 "무척 기쁘지만, 올시즌은 이제 시작했을 뿐이다. 아직 정말 많은 경기가 남아있다. 지금까지 한 것보다는 해야할 일이 더 많다"며 신중하게 답했다.

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이미 팀 적응은 마쳤다고. 장추안은 "4월에 팀에 합류해서 ABC컵을 뛰지 않았나. 이렇게 좋은 팀에 들어와서 기쁘고, 큰 도움이 되고 싶다"고 강조했다.

15일 장충체육관에서 열린 프로배구 남자부 우리카드와 현대캐피탈의 경기. 현대캐피탈 황승빈이 경기 중 넘어진 뒤 상태를 점검하고 있다. 장충체=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.15/

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이날 황승빈은 2세트 경기 도중 위험천만한 경험을 겪었다. 리베로 박경민과 얽히며 공중에 떴다가 땅바닥에 '쿵'하고 떨어졌다.

가까스로 서로 피해서 넘어진게 다행이었다. 황승빈은 "수비하러 오던 (박)경민이가 백태클을 하더라"며 웃은 뒤 "엉덩이를 세게 부딪히긴 했는데, 경기하다보면 있는 일이다. 별문제 없다"고 답했다.

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삼각편대의 위력이 상상을 초월하는 만큼 세터는 더욱 어깨가 무겁다. 황승빈은 "공격수 능력치가 높은 만큼 세터가 해야할 역할이 명확하다. 아포짓 활용에는 원래 자신감이 있는데, 그 자리에 장추안이 들어왔다. (레오 허수봉 말고도)강력한 무기가 하나 더 생겼다. 더 견고하게 다지고픈 마음 뿐"이라고 강조했다.

장추안은 중국 대표팀에서 한솥밥을 먹었던 왕빈(삼성화재)과의 관계에 대해 "자주 연락한다. 얼마전에 만났을 땐 V리그가 얼마나 좋은 곳인지에 대해 이야기를 나눴다"며 웃은 뒤 "왕빈이 나온 경기는 다 챙겨본다. 어제 대한항공전도 봤다"고 했다.

15일 장충체육관에서 열린 프로배구 남자부 우리카드와 현대캐피탈의 경기. 현대캐피탈 장추안이 공격을 성공한 후 기쁨을 나누고 있다. 장충체=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.15/

향후 삼성화재와의 맞대결에 대서는 "왕빈을 적으로 만나면 굉장히 위협적이다. 어려운 경기가 될 것"이라면서도 "봐줄 생각은 없다. 진지하게 임하는 모습 보여드리겠다'고 스스로를 다잡았다.

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혹시 원하는 별명은 없을까. 수훈선수 인터뷰 내내 진지했던 장추안이 살짝 미소를 지었다.

"별명은 내가 정할 일은 아닌 것 같다. 아마 경기를 하다보면 팬들이 지어주시지 않을까."

장충=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com