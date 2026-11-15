'모마-마미-강소휘 압도' 도로공사 4연승 질주!…현대건설 충격의 개막 4연패[수원 리뷰]

한국도로공사가 4연승을 달렸다. 사진제공=KOVO

Advertisement

Advertisement

[수원=스포츠조선 김민경 기자] 한국도로공사가 4연승을 질주했다. 현대건설은 개막 4연패 수렁에 빠졌다.

도로공사는 15일 수원실내체육관에서 열린 'HK흥국금융 2026~2027 V리그 여자부' 현대건설과 1라운드 경기에서 세트스코어 3대0(25-18, 25-21, 25-18) 완승을 거뒀다.

도로공사는 개막전 패배 후 4연승을 질주, 시즌 성적 4승1패, 승점 12를 기록해 3위에서 2위로 한 계단 올라섰다.

Advertisement

도로공사는 모마가 17득점, 마미가 13득점, 강소휘가 12득점, 김세빈이 10득점을 기록하는 등 고른 활약이 돋보였다.

현대건설은 개막 첫 승의 꿈이 무산됐다. 현대건설은 지난 시즌 2위를 차지한 강팀이지만, 올해는 4경기를 치르는 동안 단 한 세트를 챙기는 데 그칠 정도로 부진한 시즌을 보내고 있다. 승점 없이 최하위다.

Advertisement

현대건설은 메가가 17득점, 조던이 15득점을 기록했으나 국내 공격수들의 부진이 뼈아팠다.

Advertisement

1세트는 현대건설 주포 메가가 홀로 10점을 뽑으며 고군분투했지만, 도로공사 모마와 강소휘, 마미 삼각편대의 협공이 더 위력적이었다. 7-7로 맞선 상황에서 모마가 2연속 공격 득점을 올려 거리를 벌리기 시작했고, 마미가 나현수의 속공을 블로킹해 10-7까지 거리를 벌렸다. 메가의 공격 범실까지 더해 4점차로 달아나면서 도로공사가 주도권을 쥐었고, 끝까지 놓치지 않았다.

한국도로공사 주포 모마(오른쪽)가 공격하고 있다. 사진제공=KOVO

현대건설 주포 메가(왼쪽)와 강성형 감독. 사진제공=KOVO

Advertisement

2세트는 연패 탈출을 노리는 현대건설의 반격이 거셌다. 21-21까지 팽팽한 접전이 펼쳐졌다. 이때 마미의 서브가 터졌다. 모마의 오픈 공격으로 22-21 리드를 잡은 가운데 마미의 서브 에이스가 터졌다. 마미가 현대건설의 리시브를 흔든 덕분에 조던의 공격 범실이 나와 24-21까지 달아날 수 있었다. 이어 메가의 시간차공격까지 김현지가 블로킹해 25-21로 세트를 끝냈다.

도로공사는 3세트에 12-15까지 끌려갔다. 김세빈의 오픈 공격으로 13-15로 따라붙자 마미를 박정아로 교체하며 높이를 보강했다. 현대건설 조던의 백어택 범실로 14-15가 됐고, 강소휘가 서브로 상대 리시브를 흔든 뒤 박정아의 다이렉트 킬로 15-15 균형을 맞췄다. 쫓기기 시작한 현대건설의 공격 범실이 쏟아지기 시작했고, 17-15에서 김세빈이 조던의 백어택을 블로킹하며 셧아웃 승리의 발판을 마련했다.

Advertisement

환호하는 도로공사 선수들. 사진제공=KOVO

수원=김민경기자 rina1130@sportschosun.com