'충격' 개막 4연패, 2위의 추락 심상치 않네…"위기에 주저앉는 것 같다" 감독도 한숨

강성형 현대건설 감독. 사진제공=KOVO

Advertisement

Advertisement

[수원=스포츠조선 김민경 기자] "세트마다 위기에 주저앉는 것 같다."

지난 시즌 2위팀이 현대건설의 부진이 심상치 않다. 올 시즌 개막 4연패 충격에 빠졌다. 4경기를 치르는 동안 득세트가 단 한 세트인 것은 분명 뼈아프다.

현대건설은 15일 수원실내체육관에서 열린 'HK흥국금융 2026~2027 V리그 여자부' 도로공사와 1라운드 경기에서 세트스코어 0대3(18-25, 21-25, 18-25)으로 완패했다.

Advertisement

강성형 현대건설 감독은 "세트마다 기회는 있었다. 상황이 되면 안 될 것 같은 불안감이 이어진다. 위기를 넘어가야 되는데, 세트마다 위기에 주저앉는 것 같다. 내용은 그래도 전보다는 나았다"고 총평했다.

3세트가 아쉬움으로 남을 듯했다. 현대건설은 15-12까지 앞서다 강소휘의 서브를 제대로 받아내지 못하면서 15-18까지 끌려가는 경기를 했다. 여기서 도로공사에 흐름을 내주는 바람에 셧아웃 패배를 받아들일 수밖에 없었다.

Advertisement

김영래 도로공사 감독은 "강소휘가 서브로 공략한 게 주효했다. 강한 서브는 아니지만, 상대를 흔드는 서브를 때려 주니까. 상대 국가대표 세터 김다인도 흔들리고, 그러면서 쉽게 가지 않았나 생각한다"고 밝혔다.

Advertisement

현대건설 주포 메가(왼쪽)와 강성형 감독. 사진제공=KOVO

지난 시즌을 끝으로 은퇴한 미들블로커 양효진의 공백도 크게 느껴진다. 블로킹과 속공으로 거의 점수를 내지 못하다 보니 경기를 쉽게 풀어갈 수가 없는 상황이다. 중앙 보강을 위해 미들블로커로 선발 출전한 나현수는 무득점에 그쳤고, 강서우와 김희진이 속공으로 각각 1점씩 뽑은 게 전부였다.

Advertisement

강 감독은 "리시브 효율은 좋았다. 결정적인 리시브 범실이 나오긴 했지만, 역시 또 중앙을 사용하려는 시도는 많이 했다. 블로킹이 높이가 너무 낮다 보니까. 블로킹 득점이 중요한 게 아니고 유효 블로킹을 많이 만들어야 하는데 차이가 컸다"고 아쉬워했다.

메가는 17득점, 조던은 15득점을 기록하며 공격을 이끌었다. 메가의 공격 성공률이 41.03%에 그치긴 했지만, 주포의 임무는 해줬다. 연패의 늪에서 벗어나기 위해서는 국내 공격수들의 분발이 절실할 듯하다.

Advertisement

개막 4연패에 빠진 현대건설. 사진제공=KOVO

수원=김민경기자 rina1130@sportschosun.com