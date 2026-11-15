'김연경 PICK' 제대로였네…세터 간절했던 정관장, 또 한 번 '원더독스'에서 답 찾았다

김다솔 사진제공=KOVO

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[스포츠조선 이종서 기자] 정관장 레드스파크스가 결국 세터 영입에 성공했다.

정관장은 최근 자유계약선수 신분인 김다솔(29)과 입단에 합의했다.

김다솔은 2014년 수련선수로 흥국생명 핑크스파이더스에 지명되면서 프로 생활을 시작했다. 2025~2026시즌까지 흥국생명에서만 뛰었고, 통산 240경기에 출전했다.

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2024~2025시즌 우승을 함께 하기도 했지만, 2025~2026시즌을 끝으로 결국 방출 통보를 받았다.

12시즌을 뛰었던 팀에서 나오게 됐지만, '배구 인생'은 이어졌다.

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예능프로그램 '신인감독 김연경'의 구단 원더독스에 트라이아웃을 통해 입단하게 됐다. 원더독스는 김연경이 이끄는 팀. 김다솔은 풍부한 경기 경험과 상황 판단 능력, 예리한 토스 등이 강점으로 꼽혔다.

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김다솔은 일본 고교팀 및 '친정' 흥국생명과 경기를 하면서 실전 감각을 유지해올 수 있었다.

7일 리베라호텔에서 열린 V리그 여자부 미디어데이. 정관장 권순찬 감독이 인사말을 하고 있다. 박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.07/

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정관장은 올 시즌 우여곡절이 많았다. 지난 1월 회식 자리에서 코치의 부적절한 행위가 수면 위로 떠올랐고, 이 여파로 고희진 감독도 지난 8월 자리에서 물러났다. 한동안 공석으로 있던 사령탑 자리는 지난달 권순찬 감독 선임으로 채워질 수 있게 됐다.

어수선한 분위기로 시즌을 맞이했던 가운데 전력적인 측면에서는 세터 보강이 절실했다. 염혜선 최서현 두 명의 세터로 시즌을 시작한 만큼, 세터 추가 영입이 필요했다.

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트레이드를 추진하기도 했지만, 쉽사리 성사되지 않았다.

최근 김다솔 뿐 아니라 현재 원더독스에서 뛰고 있는 하효림에게도 관심을 보였다. 김다솔과 달리 하효림은 한국도로공사에 임의해지 신분이었다. 결국 김다솔 영입으로 세터 한 조각을 채울 수 있게 됐다.

정관장은 지난 시즌에도 원더독스 선수 영입을 했다. 부상에도 지명을 했던 아시아쿼터 선수 위파위의 재활이 늦어지면서 몽골 출신 인쿠시를 영입했다.

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정관장은 16일까지 1승2패 승점 3점으로 5위에 머무르고 있다. 정관장은 17일 화성종합실내체육관에서 IBK기업은행과 경기를 한다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com