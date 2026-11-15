'이럴수가' 벌써 전원 교체 의사 내비쳤다, 꼴찌 현대건설 충격 크다…"고민은 하고 있다"

현대건설 조던(왼쪽)과 메가. 사진제공=KOVO

Advertisement

Advertisement

[수원=스포츠조선 김민경 기자] "고민은 하고 있다."

강성현 현대건설 감독이 개막 4경기 만에 변화를 고심하고 있다. 외국인 선수와 아시아쿼터 교체 카드를 한꺼번에 쓰는 것. 쉽지 않은 일이라 당장 실행할지는 미지수지만, 지금과 같은 경기력이 유지된다면 어쩔 수 없다는 반응이다.

현대건설은 15일 수원실내체육관에서 열린 'HK흥국금융 2026~2027 V리그 여자부' 도로공사와 1라운드 경기에서 세트스코어 0대3(18-25, 21-25, 18-25)으로 완패했다. 개막 4연패.

Advertisement

무기력해도 너무 무기력한 게 문제다. 현대건설은 12세트를 잃는 동안 단 한 세트를 따는 데 그쳤다. 레전드 미들블로커 양효진이 은퇴하고, 핵심 국내 공격수 정지윤이 부상으로 이탈했다고 하지만 너무 심각하다.

현대건설은 아시아쿼터로 아포짓 스파이커 메가를 영입하면서 외국인 선수로 아웃사이드 히터 조던을 데려왔다. 조던을 공격력과 수비력 모두 빼어난 선수로 평가했는데, 뚜껑을 열어보니 기대 이하다. 15일 기준 리시브 순위 21위에 그칠 정도.

현대건설 메가. 사진제공=KOVO

리시브하는 현대건설 조던(왼쪽). 사진제공=KOVO

Advertisement

공격력을 고려하면 조던을 안 쓸 수 없는데, 리시브가 무너지니 진퇴양난이다. 리시브가 불안하니 중앙 공격은 거의 활용하지 못하고 있고, 정지윤의 부재로 메가와 조던에게 공격이 집중되다 보니 성공률이 떨어진다. 리시브가 안 좋다 보니 세터 김다인이 애를 써도 메가와 조던이 때리기 좋은 공이 잘 올라오지 않는다. 총체적 난국이다.

Advertisement

문제는 조던을 바꾸려면 메가까지 영향을 받는다. 공격력이 좋은 외국인 선수는 아무래도 아포짓이 많기 때문.

Advertisement

강 감독은 "포지션 때문에 아시아쿼터를 바꾸려면 외국인 선수까지 바꿔야 해서 어렵다. 아포짓에서 현재 메가처럼 때리는 아시아쿼터가 없다. 고민은 하고 있는데, 지켜보고 해야 할 것 같다. 역시 배구는 미들블로커가 약하기도 하지만, 미들블로커를 쓰려면 리시브가 안정돼야 한다. 이른 시점이지만, (교체) 생각은 있다. 다만 2명을 한꺼번에 해야 하는 어려움이 있다"고 설명했다.

임시방편으로 수비 탓에 어려움을 겪는 조던을 아포짓으로 돌릴 수는 없을까.

Advertisement

강 감독은 "그런 상황이 오면 2명을 한꺼번에 바꾸지 않을까 생각한다. 우리 상황도 상황이지만, 오는 선수의 상황도 고려해야 한다. 일단은 힘을 모아서 해보겠다. (정)지윤이는 다음 경기부터 잠깐이라도 전위로 들어올 것"이라고 밝혔다.

현대건설 조던(왼쪽)과 메가. 사진제공=KOVO

수원=김민경기자 rina1130@sportschosun.com