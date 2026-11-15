'와 1위' FA 주가 폭등하나, 도로공사 주전 안 시켰으면 어쩔 뻔했나…"감독님께서 많이 믿어 주세요"

도로공사 세터 이윤정. 사진제공=KOVO

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[수원=스포츠조선 김민경 기자] "감독님께서 많이 믿어 주세요."

도로공사 세터 이윤정이 반전 드라마를 쓰고 있다. 도로공사는 올 시즌 주전 세터로 김다은을 고려했지만, 지난달 31일 GS칼텍스와 개막전에서 세트스코어 0대3으로 완패하자 바로 변화를 줬다. 이윤정에게 주전을 맡긴 이후 도로공사는 4연승을 질주해 승점 12를 기록, 2위에 올랐다.

도로공사는 15일 수원실내체육관에서 열린 'HK흥국금융 2026~2027 V리그 여자부' 현대건설과 1라운드 경기에서도 세트스코어 3대0(25-18, 25-21, 25-18) 완승을 거뒀다.

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김영래 도로공사 감독은 경기 후 "이윤정이 내가 계속 이야기한 것들을 이행해줘서 고맙다"고 이야기했다.

이윤정은 모마(17득점) 마미(13득점) 강소휘(12득점) 김세빈(10득점)을 고르게 활용해 공격을 풀어 나갔다. 현대건설이 메가(17득점)와 조던(15득점) 외에 다른 공격 경로를 차지 못한 것과는 대조적이었다.

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이윤정은 안정적인 리시브를 해준 동료들에게 공을 돌리며 "세터로서 감사하다. 리시브가 좋은 만큼 내가 더 잘 운영할 수 있도록 노력하겠다"고 했다.

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개막전 완패 이후 과감히 이윤정에게 주전을 맡긴 김 감독에게 감사한 마음을 표현했다.

도로공사 세터 이윤정(왼쪽)이 모마에게 토스하고 있다. 사진제공=KOVO

도로공사 세터 이윤정(오른쪽). 사진제공=KOVO

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이윤정은 "감독님께서 많이 믿어 주신다. 플레이 하나하나 크게 지적 안 하시고, '윤정아 이렇게 하면 좋을 것 같아'라고 하시며 자신감을 심어 주신다. 경기할 때 좋은 영향을 받는다. 마음 편하게 토스할 수 있고, 공격수들도 잘 때려줘서 편하게 하고 있다"고 했다.

이윤정은 15일 기준 세트 부문 1위에 올라 있다. 세트당 11.500개를 기록하고 있다. 1위 IBK기업은행의 세터 김하경(세트당 11.429개)보다도 안정감을 보여주고 있다.

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예비 FA인 이윤정에게는 이보다 좋을 수 없는 시즌 출발이다. 지금 흐름을 유지하면 FA 시장에서 주가를 더 올릴 수 있기 때문.

하지만 이윤정은 "FA 생각은 크게 하고 있진 않다. 한 경기 한 경기가 중요하고, 봄 배구를 가기 위해서는 승리가 많이 필요하다. 내가 더 잘하고, 팀이 더 잘되기 위한 생각을 더 많이 한다"며 지금은 팀만 생각하고 싶다고 강조했다.

도로공사 세터 이윤정. 사진제공=KOVO

수원=김민경기자 rina1130@sportschosun.com