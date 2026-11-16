'반전 또 반전? 예측불가' 남녀부 초반 판도와 신생팀 SOOP의 고전[한국스포츠레저-스포츠조선 공동기획]

현대캐피탈 선수들. 사진=KOVO

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[스포츠조선 나유리 기자]반전 또 반전. 개막 전 예측과는 또 다르게 흘러간다.

지난 10월 31일 개막한 HK흥국금융 2026~2027 V리그가 흥미진진한 시즌 초반 판도를 보여주고 있다. 남자부 우리카드는 '철우매직'을 앞세워 초반 돌풍을 일으켰고, 빛바랜 명가 삼성화재도 출발이 다르다. 여자부에서는 일본 명장을 앞세운 IBK기업은행의 파란이 눈여겨볼만 하다. 아쉽게도 신생팀 SOOP은 여러 악재를 마주했다.

스포츠조선은 한국스포츠레저와 공동 기획을 통해 V리그 남녀부 초반 판도를 분석해보고, 주요 포인트를 짚어본다.

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낯선 대한항공 왜?

가장 탄탄한 전력으로 우승 후보 중 한팀이었던 현대캐피탈이 현재 선두를 달리고 있는 것은 놀랍지 않지만, 대한항공의 초반 부진은 다소 의외다. 16일 기준으로 승점 4점에 개막 후 1승3패에 그친 대한항공은 허리 디스크 수술로 인해 결장 중인 헤난 달 조토 감독의 빈 자리를 여실히 느끼고 있다. 아직 헤난 감독의 복귀 시점이 정확히 정해지지 않은 게 최대 변수다. 여기에 컵대회 MVP이자 공격의 중심을 잡아줘야 할 케트진스키가 기복이 큰 플레이를 보여주는데다 국내 선수들과의 역할 분담이 수월하게 이뤄지지 않으면서, 대한항공 특유의 공격 시스템이 힘을 보여주지 못하고 있는 게 현실이다. 결국 대한항공은 다시 상위권으로 올라갈 것이라는 예측이 지배적이지만, 시즌 초반 선두권과의 격차가 너무 많이 벌어지는 것은 끝내 부담으로 작용할 수밖에 없다.

대한항공 선수들. 사진=KOVO

환호하는 우리카드 선수들. 사진=KOVO

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박철우 효과 일시적 돌풍? 사자가 된 삼성화재

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남자부에서는 개막 초반 우리카드가 돌풍을 일으켰다. 지난 시즌 막판 감독 대행으로 준비된 리더십을 펼쳐보였던 박철우 감독이 팀을 신바람 개막 3연승으로 이끌었다. 아라우조라는 확실한 '에이스'와 조직력을 앞세워 실수는 줄이고, 찬스를 살리는 배구를 하면서 기세를 잡았다. 현재 승점 8점으로 3위를 유지 중인 우리카드는 허리 부상으로 이탈했던 김지한의 복귀가 반갑지만, 아라우조의 이탈이라는 최대 변수를 만났다. 오른 무릎 연골 부상으로 완전 교체까지 검토하고 있는 상황. 아라우조가 부상을 당하자마자 연승이 끊긴 것도 불안한 포인트다. 박철우 감독의 역량이 개막 4경기만에 벌써 시험대에 올랐다. 우리카드와 더불어 또다른 초반 돌풍 주역인 한국전력 역시 쇼와 우스만의 공격 조합이 위력을 발휘하면서, 부상 변수만 없다면 충분히 치고나갈 수 있는 저력을 보여주고 있다.

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대한항공의 전성시대를 열었던 토미 틸리카이넨 감독이 지휘봉을 잡은 삼성화재의 약진도 눈여겨볼 필요가 있다. 8시즌 연속 봄배구 실패로 좌절했던 삼성화재는 V리그 시스템을 누구보다 잘 이해하고 있는 틸리카이넨 감독을 선임했다. 지난 14일 대한항공을 상대로 세트스코어 3대1 완승을 거두며 시즌 2승째를 수확한 삼성화재는 외국인 선수들의 조합도 기대 이상인만큼 분명히 더 상승할 여지도 있어보인다.

반면 OK저축은행과 KB손해보험은 뚜렷한 반등 요소가 보이지 않는 상황에서 하위권으로 시즌을 출발했다.

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현대건설 강성형 감독. 사진=KOVO

현대건설 무승, 어떻게 봐야 할까

일본 국가대표 감독 출신 명장 마나베 마사요시 감독이 IBK기업은행을 개막 4연승으로 이끌었다. '데이터 감독'을 앞세운 마나베 감독은 컵대회에서 팀 분석과 전술 테스트를 마친 후, 개막부터 본격적으로 달라진 기업은행을 선보이고 있다. 우승후보라기보다는 다크호스에 가까웠던 기업은행이 수비 조직력과 빠른 공격 전개를 중시하면서, 초반 이 효과를 톡톡히 보고 있다.

전력이 가장 탄탄한 한국도로공사와 '디펜딩 챔피언'인 GS칼텍스도 예상대로 상위권에서 출발했지만, 현대건설의 '무승'은 다소 의외다. 현대건설은 개막 후 4경기에서 승점 1점도 따지 못해 4연패에 빠져있다. 양효진의 빈 자리가 여실히 드러나는데다, 기대를 모았던 외국인 선수 조던과 메가의 폭발력도 아직 예상만큼 터지지 않는다. 정지윤이 복귀를 앞두고 있는 게 희망적이고 잠재력은 있지만, 초반 4연패는 분명 치명상이다.

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개막 4경기에서 2승2패를 기록한 4위 흥국생명도 더 치고 올라설 여지는 있어보이지만, 아직까지는 외국인 선수들의 경기력 기복과 또 상위권 팀들에게 고전하는 부족한 공격 완성도로 불안 요소도 존재한다.

IBK기업은행 작전타임. 사진=KOVO

'이렇게 안풀릴 수가' 신생팀 SOOP의 난관

올 시즌 또 하나의 관전 포인트는 신생팀 SOOP이다. 페퍼저축은행 배구단이 매각하면서, 인수 후 재출범한 SOOP은 모든 구성원들이 "완전한 신생팀"이라는 마음 가짐으로 올 시즌을 준비했다. 남자부 우승 커리어를 갖고 있는 '레전드' 김세진 감독을 첫 사령탑으로 선임하기도 했다.

그러나 SOOP은 현재 개막 후 4연패에 빠져 아직 첫승도 신고하지 못했다. 박정아, 이한비 등 기존 핵심 선수들이 재창단 과정에서 이적했고, 남아있던 선수들과 새로운 선수들이 섞이면서 손발을 맞출 시간이 더 필요한 것도 사실이다. 이럴 때일 수록 외국인 선수들의 활약이 절실한데, 지금 SOOP은 그 힘까지 받지 못하고 있다.

SOOP 작전타임. 사진=KOVO

컵대회를 앞두고도 팀 훈련 도중 머리에 공을 맞고 두통과 어지럼증을 호소했던 오드리아나는 최근 또다시 훈련 도중 동료 선수의 발을 밟아 왼쪽 발목이 돌아가는 부상을 입었다. 목발까지 짚고 경기장을 찾는 모습이었다. 당장 1승이 절실한데, SOOP은 외국인 선수 교체까지 겸토를 하고 있는 상황이다. 선수층이 얕은 상황에서 핵심 선수까지 힘을 못쓰고 있는 현주소. 신생팀의 적응기는 올 시즌도 험난할 것으로 예상된다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com