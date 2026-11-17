신영철 감독. 사진=KOVO

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[스포츠조선 나유리 기자]며칠전 장염과 몸살 기운으로 인해 결장했던 감독이 건강상의 이유로 끝내 자진사퇴했다. 진짜 배경이 궁금해진다.

OK저축은행 배구단은 17일 오후 보도자료를 내고 "신영철 감독이 건강상의 이유로 감독직을 내려놓기로 결정했다"고 공식 발표했다. 더불어 구단은 "신영철 감독은 지난 11월 12일 현대캐피탈전에서도 건강상의 이유로 벤치를 지키지 못했다"면서 "구단은 신 감독과 수차례 면담을 진행했으나, 건강상의 이유로 감독직 수행이 어렵다는 본인의 의사를 존중해 사퇴를 받아들이기로 했다"며 설명했다.

OK저축은행 배구단은 "당분간 김재헌 수석코치가 감독대행을 맡아 선수단을 이끌 예정이며, 17일 한국전력과의 경기부터 감독대행 체제로 경기를 치른다"고 밝혔다.

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OK저축은행 구단은 "그동안 팀을 이끌어온 신영철 감독님의 노고에 감사드린다"라며 "감독님이 건강 회복에 전념할 수 있기를 바라며, 구단 역시 남은 시즌 선수단 운영에 차질이 없도록 최선을 다하겠다"라고 밝혔다.

시즌 개막 후 한달도 되지 않아 벌어진 날벼락이다. 지난 2023~2024시즌을 끝으로 우리카드를 떠났던 신영철 감독은 2025~2026시즌을 앞두고 OK저축은행 새 사령탑으로 선임됐다. 직전 시즌을 최하위로 마친 OK저축은행은 일본 감독 오기노 마사지 감독과 결별한 후, 남자부에서 최고의 커리어를 갖춘 베테랑 지도자 신영철 감독을 선임했었다. 1년만의 코트 복귀였다.

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OK저축은행 지휘봉을 잡은 후 신영철 감독은 2025~2026시즌을 6위로 아쉽게 마치면서 봄배구 진출에 실패했다. 그리고 올 시즌 개막 후 3경기에서 1승2패 승점 3점으로 6위를 기록 중인데, 단 3경기만에 감독 자리가 비는 초유의 사태가 벌어졌다.

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OK저축은행은 지난 12일 현대캐피탈전을 앞두고 당시 신 감독의 결장에 대해서 "장염과 몸살 기운으로 인해 오늘 경기를 지휘하기가 어려운 상황"이라고 설명했었다. 그리고 OK저축은행은 사퇴를 발표한 날인 17일에 수원에서 한국전력과 원정 경기를 치른다.

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신영철 감독은 최근 극도로 높아진 혈압 등의 이유로 건강상 문제가 있었고, 의료진으로부터 지속적인 휴식 권유를 받았다는 게 구단의 추가 설명이다. 17일 한국전력전을 앞두고 코트에 복귀하려고 했지만, 도저히 상태가 좋아지지 않아 지금의 건강으로는 선수들을 정상적으로 지휘할 수 없다는 감독의 판단이 크게 작용했다는 설명도 덧붙였다. 또 OK저축은행 관계자는 "건강상의 사유가 맞다. 불화나 다른 이유는 절대 아니다"라고 밝혔다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com