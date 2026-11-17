사진제공=KOVO

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[스포츠조선 이종서 기자] "기억에 많이 남을 것 같네요."

한국배구연맹(이하 KOVO)은 16일 서울 마포구 KGIT센터 미디어홀에서 2026 남녀 신인선수 오리엔테이션을 개최했다. 이번 오리엔테이션에는 남자부 18명, 여자부 16명 등 총 34명의 신인선수가 참석했으며 프로선수로서 갖춰야 할 기본 소양과 미디어 대응 역량을 높이고 원활한 프로 무대 적응을 돕기 위한 다양한 프로그램이 마련됐다.

이번 오리엔테이션은 선수들의 인터뷰 스킬 향상과 미디어 대응 역량 강화에 중점을 뒀다. 신승준 KBSN 아나운서가 진행한 인터뷰 스킬 향상 교육에서는 선수들의 실제 인터뷰 영상을 사례로 활용해 미디어 인터뷰의 기본 자세와 효과적인 의사 전달 방법 등을 익히는 시간을 가졌다.

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신인선수들의 관심이 집중된 프로그램은 선배와의 만남이었다. 지난 시즌을 끝으로 선수 생활을 마무리한 '레전드' 곽승석(전 대한항공)과 양효진(전 현대건설) KBSN SPORTS 해설위원이 참석해 오랜 프로 생활을 통해 쌓아온 경험을 바탕으로 신인선수들에게 프로 무대에서의 마음가짐과 자기관리, 선수 생활에 대한 진솔한 조언을 전했다.

양효진은 오랜 시간 정상급 기량을 유지할 수 있었던 비결로 끊임없는 노력과 집요함을 꼽으며 "잘하는 선수와의 격차를 좁히기 위해 매일 한 발 더 뛰고 움직이려 노력했다. 재능만으로는 한계가 있고, 꾸준히 노력하는 선수에게는 분명한 이유가 있다"고 강조했다. 곽승석 역시 성실함을 성장의 원동력으로 꼽으며 팀과 감독이 추구하는 배구에 맞춰 끊임없이 노력하는 자세의 중요성을 전했다.

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부상 등 어려운 시기를 극복한 경험과 멘탈 관리에 대한 조언도 나눴다. 곽승석은 부상 복귀 과정에서 조급함을 내려놓고 기다리는 법을 배웠으며, 양효진은 힘든 순간일수록 자기 연민이나 부정적인 생각에 빠지기보다 현실을 객관적으로 바라보는 자세가 중요하다고 강조했다.

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사진제공=KOVO

신인선수들도 평소 궁금했던 점을 직접 질문하며 적극적으로 소통에 나섰다. 쉽게 접하기 어려운 자리인 만큼 리시브와 공격에 관한 기술적인 팁부터 블로킹 시 스텝을 가져가는 방법까지 다양한 질문이 이어졌다. 신인선수들은 주저하지 않고 손을 들며 선배 선수들의 경험과 노하우를 하나라도 더 얻기 위한 열의를 보였다.

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교육을 마친 양효진은 "나도 그랬지만 신인선수들이 지금 많이 떨릴 것 같다. 여러모로 기분이 남다를 텐데, 하루빨리 잘 적응했으면 좋겠다"며 "오늘 나눈 이야기가 조금이라도 도움이 됐으면 한다"고 웃으며 말했다. 곽승석은 "진지하게 전한 이야기도 있지만, 너무 깊게 생각하기보다는 신인인 만큼 자신감을 갖고 코트에서 마음껏 보여줬으면 좋겠다"고 후배들을 응원했다.

이날 오리엔테이션에 참석한 OK저축은행 윤경은 "양효진, 곽승석 선배님과 함께 자리를 가져서 좋았고, 새로운 조언도 들을 수 있어서 기억에 많이 남을 것 같다"고 소감을 전했다.

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외국국적동포 1호로 V-리그에 입성한 IBK기업은행 오드리박은 "KOVO가 신인선수들을 얼마나 아끼고 위하는지 느낄 수 있었고, 선수들을 보호하고 관심을 갖고 있다는 점도 알게 됐다. 감사한 시간"이라며 "신인선수로서 가져야 할 마음가짐과 태도를 알려주셔서 감사하다"고 말했다.

KOVO는 "신인선수들이 프로선수로서 필요한 역량과 책임감을 갖추고 안정적으로 리그에 적응할 수 있도록 실질적인 교육과 지원을 이어갈 계획"이라고 했다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com