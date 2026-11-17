OK저축은행 읏맨 김재헌 감독대행. 사진제공=KOVO

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[수원=스포츠조선 고재완 기자] "지금은 서 있는 것조차 조금 힘들어 하시는 상태다. 그런 약한 모습을 선수들에게 보이는 것 자체를 감독님 본인이 너무 힘들어하셨다."

갑작스러운 자진 사퇴로 배구계를 뒤흔들었던 신영철 OK저축은행 읏맨 전 감독의 '건강 이상 하차'를 둘러싼 무성한 소문과 억측이 마침표를 찍었다. 지휘봉을 이어받은 김재헌 감독대행의 설명이 '불화설' 미스터리를 완벽히 불식시켰다.

김 감독대행은 17일 수원실내체육관에서 열리는 HK흥국금융 2026~2027 V리그 한국전력 빅스톰과의 원정 경기를 앞두고 취재진과 만나 신 전 감독의 사퇴 배경과 현재 선수단 분위기를 가감 없이 털어놨다.

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OK저축은행 읏맨 신영철 전 감독. 사진제공=KOVO

사임 직전까지 제기됐던 '단순 고혈압인데 섣부른 사퇴가 아니냐'는 외부의 의혹에 대해 김 대행은 고개를 저었다. 그는 "어제까지 선수들 연습할 때도 함께하셨지만, 현재 감독님은 서 있는 것조차 힘들어하시는 상태"라며 "그런 모습을 선수들에게 보여주는 것을 본인 스스로 납득하기 힘들어하셨다. 구단과 코칭스태프 모두 지금은 무조건 휴식과 회복이 절대적으로 필요한 시기라고 판단했다"고 안타까운 건강 상태를 전했다.

건강 악화로 팀을 떠나는 와중에도 '명장'의 마지막은 특유의 쿨한 성격 그대로였다. 김 대행은 "감독님 스타일답게 정말 쿨하게 떠나셨다. 내게는 딱 한마디, '넌 잘할 거야'라는 말씀만 남기셨다. 선수들에게도 길게 말하지 않고 아주 짧게 마지막 인사를 건네셨다"고 회상했다.

OK저축은행 읏맨 신영철 전 감독. 사진제공=KOVO

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사령탑의 갑작스러운 이탈이라는 초대형 악재 속에서도 OK저축은행 선수단은 흔들리지 않고 있다. 김 대행은 "너무 갑작스러운 상황이라 나 역시 개인적인 감정은 접어두고 선수들을 하나로 뭉치게 만드는 데 집중하고 있다"며 "다행히 선수들이 전혀 동요하지 않고 '오늘 코트에서 무언가를 꼭 해보자'는 확실한 의지를 다지고 있다. 특히 고참인 전광인 선수가 중심을 딱 잡고 후배들을 담담하게 잘 리드해 주고 있어 준비를 잘 마칠 수 있었다"고 선수단에 강한 신뢰를 보냈다.

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당장의 파격적인 전술 변화는 없을 전망이다. 김 대행은 "짧은 시간에 팀 구성이나 조직력에 큰 변화를 주는 건 무리다. 기존의 틀을 유지하되, 최근 우리가 약점을 보였던 연결 과정에서의 범실 등을 보완하는 쪽으로 전략을 새롭게 짰다"고 밝혔다.

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한편, 오프시즌 논란 끝에 팀에 합류한 세터 곽명우의 복귀 시점에 대해서는 신중한 입장을 보였다. 김 대행은 "현재 팀 훈련에는 합류해 몸을 끌어올리고 있지만 시간이 더 필요하다. 체중이 6~7kg이나 빠진 상태다. 엔트리에 합류해 온전한 경기력을 보여주기까지는 지켜봐야 할 것 같다"고 설명했다.

OK저축은행 읏맨 신영철 전 감독. 사진제공=KOVO

고재완 기자 star77@sportschosun.com