한국전력 빅스톰 석진욱 감독. 사진제공=KOVO

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[수원=스포츠조선 고재완 기자] "건방져지지 마라. 우리 플레이에만 집중해야 한다."

수원 한국전력 빅스톰의 석진욱 감독이 친정팀 OK저축은행 읏맨과의 맞대결을 앞두고 선수단에 매서운 경계령을 내렸다. 상대 사령탑의 갑작스러운 사퇴라는 대형 변수 앞에서도 흔들림 없는 평정심을 강조했다.

석진욱 감독은 17일 수원체육관에서 열리는 HK흥국금융 2026~2027 V리그 OK저축은행과의 홈경기를 앞두고 단호한 출사표를 던졌다.

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가장 먼저 화두에 오른 것은 이날 발표된 신영철 OK저축은행 감독의 자진 사퇴 소식이었다. 석 감독은 "상대 팀 감독이시지만 같은 지도자로서 마음이 무겁고 아쉽다. 그만큼 스트레스가 많은 자리"라며 "건강상의 이유라고 들었는데 빨리 회복하셨으면 좋겠다. 위로 연락이 쏟아져 더 힘드실 것 같아 따로 연락은 드리지 못했다"고 씁쓸한 마음을 전했다.

얄궂게도 이날 맞대결 상대인 OK저축은행은 석 감독이 수석코치로 몸담았던 '친정팀'이다. 하지만 석 감독은 "비시즌 동안 연습경기도 가장 많이 한 팀이라 서로를 잘 알고 있다"면서도 "지금 우리 팀 외국인 선수가 늦게 합류해 호흡을 맞추는 게 최우선이다. 친정팀이라는 감상에 젖어 신경 쓸 겨를이 전혀 없다"고 선을 그었다.

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3연승의 상승세를 달리고 있는 한국전력이지만, 석 감독의 시선은 날카로웠다. 상대 팀의 어수선한 상황이 오히려 독이 될 수 있다는 판단에서다. 석 감독은 "선수들이 자만할까 봐 가장 걱정된다. 절대 건방져지지 말라고 거듭 경고했다"며 "오늘같이 상대 사령탑이 사퇴하는 등 이슈가 있을 때 상대 선수들은 변화된 마음가짐으로 거세게 나올 수 있다. 우리 선수들에게는 그런 외부 요인에 절대 신경 쓰지 말고 오직 우리 플레이에만 집중하자고 못 박았다"고 힘줘 말했다.

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이날 선발 라인업에도 석 감독의 치밀한 '이슈 대처법'이 묻어났다. 훈련 과정에서 좋은 모습을 보였던 박승수 대신 베테랑 서재덕을 먼저 코트에 내보내기로 한 것. 석 감독은 "훈련에서 잘하는 선수를 기용하는 것이 원칙이고, 박승수도 정말 잘해주고 있다"면서도 "하지만 오늘처럼 코트 밖 이슈가 클 때는 팀의 중심을 묵직하게 잡아줄 베테랑이 필요하다. 서재덕이 가장 안정감 있는 선수라 먼저 투입하기로 했다"고 설명했다.

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공격 점유율이 다소 줄어들며 '체력 저하' 우려가 나온 최고참 미들블로커 신영석에 대해서는 확고한 신뢰를 보냈다.

석 감독은 "신영석은 이름값이 워낙 높아 상대 블로커들이 집중 마크를 할 수밖에 없다. 공격 횟수는 세터들의 경기 운영에 달린 것"이라며 "신영석 선수의 나이나 체력 이야기가 자꾸 나오는데, 정말 체력이 떨어지고 실력이 없다면 스스로 먼저 은퇴를 결심할 선수다. 여전히 우리 팀에 가장 필요한 핵심 존재이기 때문에 주전으로 코트를 지키는 것"이라고 논란을 일축했다.

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고재완 기자 star77@sportschosun.com