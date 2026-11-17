한국전력 빅스톰, 사진제공=KOVO

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[수원=스포츠조선 고재완 기자] 수원 한국전력 빅스톰이 짜릿한 풀세트 혈투 끝에 부산 OK저축은행 읏맨을 꺾고 4연승을 내달렸다. 반면 신영철 감독의 돌연 사퇴로 감독대행 체제로 나선 OK저축은행은 끈질긴 추격전을 펼쳤으나 막판 뒷심 부족을 드러내며 3연패 늪에 빠졌다.

한국전력은 17일 수원 실내체육관에서 열린 HK흥국금융 2026~2027 V리그 OK저축은행과의 1라운드 맞대결에서 세트스코어 3-2(21-25, 25-18, 25-21, 23-25, 18-16) 진땀승을 거뒀다.

1세트 초반 흐름은 원정팀 OK가 주도했다. OK는 차지환의 안정적인 리시브를 바탕으로 좌우 쌍포가 불을 뿜으며 주도권을 잡았다. 반면 한국전력은 서브 범실이 잦았고, 진지위의 속공이 간간이 터졌으나 블로킹에서 열세를 보였다. 결국 1세트는 러셀이 6득점(공격성공률 57.14%)을 터뜨린 OK가 25-21로 먼저 챙겼다.

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한국전력 빅스톰, 사진제공=KOVO

2세트에서는 팽팽한 흐름에서 베테랑 전광인이 서브 에이스 2개를 포함해 분위기를 끌어올렸으나, 반격에 나선 한국전력이 윤하준의 서브 득점(6-2)을 신호탄으로 흐름을 뒤집었다. 2세트에만 서브 에이스 4개를 폭발시킨 한국전력은 14-9로 달아났고, 우스만과 쇼의 활약이 더해져 16-11 리드를 잡았다. 반면 OK는 페이즈가 상대 신영석의 발을 밟아 신영석이 전진선과 교체되는 변수 속에서도 전진선이 블로킹 2개를 잡아내며 21-15로 점수 차를 벌렸다. 결국 2세트는 한국전력이 25-18로 챙기며 승부를 원점으로 돌렸다.

3세트는 20-20까지 물고 물리는 시소게임이 이어졌다. 22-20 한전 리드 상황에서 윤하준의 결정적인 블로킹이 터지며 23-20을 만들었다. OK는 러셀의 연타 공격으로 23-21까지 추격했으나, 쇼가 매치포인트(24-21) 상황에서 강력한 서브 에이스를 꽂아 넣으며 25-21로 3세트를 가져갔다. 양 팀의 명암은 범실에서 갈렸다. 3세트 OK는 9개의 범실로 자멸한 반면, 한전은 4개로 잘 버텼다.

한국전력 빅스톰, 사진제공=KOVO

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벼랑 끝에 몰린 OK의 집중력이 빛났다. 18-12까지 점수를 벌리며 여유 있게 앞서가던 OK를 상대로 한전이 매섭게 추격하며 23-21까지 따라붙었다. 쇼가 중요한 순간 네 번째 서브 에이스를 기록하며 24-23 턱밑까지 쫓아갔지만, 방강호의 치명적인 서브 범실이 나오며 25-23, 결국 승부는 파이널 세트로 향했다. 4세트에서 쇼는 10점(공격성공률 60%)을 쓸어 담았지만 패배를 막진 못했다.

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운명의 5세트, 초반 연이은 서브 범실로 3-2 한전이 리드했지만 김정호의 블로킹 득점으로 3-3 균형이 맞춰졌다. 10-10, 11-11까지 이어진 숨 막히는 접전에서 한전 우스만이 3번의 공격을 연달아 성공시키며 해결사로 나섰다.

한국전력 빅스톰, 사진제공=KOVO

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신영석의 블로킹 득점(12-11)과 쇼의 범실(12-12)이 교차하는 가운데, 우스만의 강타와 블로킹 터치아웃 득점으로 13-13 동점이 됐다. 이어 쇼의 강타로 14-13 매치포인트를 선점한 한전은 우스만의 뼈아픈 서브 범실로 14-14 듀스를 허용했다. 15-15, 16-16 피 말리는 상황에서 결국 웃은 건 한국전력이었다. 쇼의 강타가 상대 블로킹을 맞고 나가며(17-16) 다시 기회를 잡은 한전은 우스만이 강력한 강타로 18-16, 기나긴 승부에 마침표를 찍었다.

이날 한국전력은 '외인 쌍포' 쇼(34점, 37.88%)와 우스만(22점, 25.76%)이 56점을 합작하며 4연승의 일등공신이 됐다. 반면 OK저축은행은 주포 러셀이 양 팀 통틀어 30점(41.46%)으로 분전했으나, 승부처마다 터져 나온 범실(팀 범실 25개)에 발목을 잡히며 사령탑 공백의 아쉬움을 삼켜야 했다.

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고재완 기자 star77@sportschosun.com