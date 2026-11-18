한국전력 빅스톰 석진욱 감독(왼쪽)과 OK저축은행 읏맨 김재헌 감독대행이 경기전 악수를 하고 있다. 사진제공=KOVO

OK저축은행 읏맨. 사진제공=KOVO

Advertisement

Advertisement

[수원=스포츠조선 고재완 기자] 충격의 마음을 가라앉힐 시간도 없었다. 곧장 연패에 빠진 팀을 건져올려야 했다.

지난 17일 수원 실내체육관에서 열린 HK흥국금융 2026~2027 V리그 1라운드 한국전력 빅스톰과 OK저축은행 읏맨의 시즌 첫 맞대결. 경기 전 취재진을 만난 OK저축은행 김재헌 감독대행의 마음도 불편했겠지만 팀을 이끌어야 한다는 책임감에 애써 미소 지었다.

"서있는 것 조차 힘들어 하셨다"…갑작스런 OK 감독 사임

Advertisement

신영철 감독의 갑작스러운 사임에 대해 여러 의혹이 불거지고 있는 상황. 일단 김 감독대행은 그 부분부터 수습했다. "어제까지 선수들 연습할 때도 함께하셨지만, 현재 감독님은 서 있는 것조차 힘들어하시는 상태다. 그런 모습을 선수들에게 보여주는 것을 본인 스스로 납득하기 힘들어하셨다. 구단과 코칭스태프 모두 지금은 무조건 휴식과 회복이 절대적으로 필요한 시기라고 판단했다."

Advertisement

그리고 그는 "감독님 스타일답게 정말 쿨하게 떠나셨다. 내게는 딱 한마디, '넌 잘할 거야'라는 말씀만 남기셨다. 선수들에게도 길게 말하지 않고 아주 짧게 마지막 인사를 건네셨다"고 씁쓸하게 미소지었다.

OK저축은행 읏맨. 사진제공=KOVO

OK저축은행 읏맨. 사진제공=KOVO

우선은 감독의 빈자리가 드러나지 않게 결속을 다지는 일이 최우선이었다. 김 대행은 "너무 갑작스러운 상황이라 나 역시 개인적인 감정은 접어두고 선수들을 하나로 뭉치게 만드는 데 집중하고 있다"며 "다행히 선수들이 전혀 동요하지 않고 '오늘 코트에서 무언가를 꼭 해보자'는 확실한 의지를 다지고 있다. 특히 고참인 전광인 선수가 중심을 딱 잡고 후배들을 담담하게 잘 리드해 주고 있어 준비를 잘 마칠 수 있었다"고 선수단에 신뢰를 보냈다.

Advertisement

Advertisement

"건방져지지 말고 최선을 다해라"…그게 상대팀에 대한 예의

물론 상대 팀 한국전력도 OK저축은행을 만만히 상대할 생각은 없었다. "건방져지지 마라." 경기를 앞두고 한국전력 석진욱 감독이 선수들에게 한 말이다. 상대 사령탑의 사퇴라는 변수 앞에 방심할 것을 염려한 것. "선수들이 자만할까 봐 가장 걱정된다. 절대 건방져지지 말라고 거듭 경고했다. 오늘 같은 변수가 있을 때 상대 선수들은 변화된 마음가짐으로 거세게 나올 수 있다." 한국전력은 현재 현대캐피탈 스카이워커스와 치열한 1위 싸움 중이다.

경기는 한 세트 한 세트마다 피 말리는 접전이 이어졌다. 세트스코어 2-3(25-21, 18-25, 21-25, 25-23, 16-18) 5세트 듀스 접전 끝에 OK저축은행의 아쉬운 한 끗 차이 패배였다. 그만큼 모든 선수들이 진심을 다해 승부했다는 의미다.

Advertisement

한국전력 빅스톰 우스만. 사진제공=KOVO

강스파이크를 날리는 한국전력 빅스톰 쇼. 사진제공=KOVO

3연패 빠진 OK저축은행, 해결할 숙제 산적

김 대행은 "결과는 아쉽지만, 오늘 양 팀 모두 정말 수준 높은 좋은 경기를 했다고 생각한다"며 "범실도 많지 않았고, 강서브를 바탕으로 브레이크 포인트(연속 득점)를 뺏고 빼앗기는 치열한 싸움이 이어졌다"고 경기를 분석했다. 전진선, 신영석 등 국가대표급 미들블로커가 즐비한 한국전력을 상대로 오히려 블로킹에서 우위를 점하며 상대를 괴롭히기도 했다. 김 대행은 "블로킹 수치는 우리가 좋았다. 지난 현대캐피탈전도 그렇고, 강한 서브로 상대를 흔든 뒤 블로킹으로 엮어내는 전략은 선수들이 훌륭하게 수행해주고 있다"고 칭찬했다.

OK저축은행 읏맨. 사진제공=KOVO

OK저축은행 읏맨. 사진제공=KOVO

물론 해결해야 할 숙제는 산적해 있다. 특히 수비에서 공격으로 넘어가는 '연결'의 디테일, 그러니까 세터의 경험치는 2년 차 김대환이 다른 팀보다 떨어질 수밖에 없다. 결국 해답은 뼈를 깎는 훈련뿐이다. 배구에서 세터와 공격수의 호흡은 아무리 강조해도 넘치는 법이 없는 일이다.

Advertisement

사령탑 하차라는 갑작스러운 충격에도 5세트 듀스까지 가는 '결사항전'을 보여준 OK저축은행. 패배의 눈물 속에서 얻은 '경험치'를 바탕으로 팀이 어떻게 위기를 극복해 나갈지 귀추가 주목된다.

한국전력 빅스톰. 사진제공=KOVO

고재완 기자 star77@sportschosun.com