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[스포츠조선 고재완 기자] 아웃사이드히터는 대안이 많다. 그래서 MBC '신인감독 김연경' 시즌1 때는 '맏언니' 표승주의 체력을 충분히 배분해줄 수 있었다.

하지만 아포짓 스파이커는 다르다. 이번 시즌2에서 원더독스에 이 포지션은 단 2명이다. 그것도 40세 황연주와 27세 윤영인이다.

그래서 윤영인이 중요할 수밖에 없다. 하지만 인쿠시처럼 몽골 출신으로 자연스럽게 서사가 만들어지는 선수도 아니다. 그래서 제작진은 시작부터 윤영인에게 프로에서 뛰어보지 못한 선수라는 서사를 줬다.

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시즌1을 마치고 윤영인은 2025~2026 신인드래프트를 신청했지만 끝내 지명받지 못했다. "두 번째 드래프트마저 떨어졌을 때, 정말 배구를 그만둬야 하나 생각했습니다."

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두 번이나 프로의 문을 두드렸지만 끝내 열리지 않았던 아포짓 스파이커 윤영인. 녀가 예능 프로그램 '신인감독 김연경2'를 통해 써 내려가고 있는 눈물겨운 성장 서사가 배구 팬들의 가슴을 먹먹하게 적시고 있다.

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윤영인의 배구 인생은 시련의 연속이었다. 고교 시절이던 2017년, 대어급 유망주로 꼽히며 기대 속에 첫 번째 신인 드래프트에 나섰지만 그의 이름은 끝내 불리지 않았다. 실업팀 수원시청에 입단해 에이스로 활약하며 칼을 간 그녀는 26살이 된 2025년, 다시 한번 용기를 내 두 번째 프로 드래프트에 도전했다. 참가자 중 유일한 실업팀 출신 선수였다.

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하지만 결과는 또다시 낙방이었다. 자신보다 한참 어린 후배들이 호명되는 모습을 묵묵히 박수 치며 지켜봐야 했다. 윤영인은 "어머니도 배구 선수셨지만 프로 팀에 가지 못하셨다. 부모님께 드릴 수 있는 가장 큰 선물이 프로 무대에 서는 것이었는데, 두 번째 낙방 후엔 정말 배구를 그만둬야 하나 수없이 고민했다"고 털어놓으며 끝내 주저 앉아 눈물을 터뜨렸다.

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포기하려던 찰나, 그에게 찾아온 마지막 동아줄이 바로 김연경이 이끄는 '원더독스'였다. 시즌 2 트라이아웃은 그 어느 때보다 치열했다. 특히 같은 아포짓 포지션을 두고 포항시체육회의 에이스 박현주와 외나무다리에서 마주쳤다. 벼랑 끝 라이벌 경쟁 속에서 윤영인은 우수한 블로킹과 타점을 무기로 시즌1에 이어 김연경 감독의 선택을 받으며 마지막 한 자리를 꿰찼다.

하지만 코트 위 현실은 냉혹했다. 김연경 감독이 추구하는 '스피드 배구'에 적응하지 못하며 극심한 슬럼프에 빠졌다. 팀에는 베테랑 황연주가 합류하며 그의 입지는 더욱 좁아졌다.

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코트 위에서 뚜렷한 공격 의도 없이 스파이크를 때리는 윤영인을 향해 김연경 감독의 불호령이 떨어졌다. "왜 같은 곳으로만 100번을 때리냐. 유리문에 계속 머리를 들이박는 것과 똑같다"는 매서운 독설이 날아들었다. 윤영인은 "그런 말을 듣는 내 자신이 너무 속상하고 변명만 늘어놓는 것 같아 비참했다"고 눈물을 쏟았다.

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하지만 김연경의 차가운 독설은 윤영인을 주저앉히기 위함이 아니라, 알을 깨고 나오라는 스승의 처절한 채찍질이었다. 윤영인이 스스로 돌파구를 찾도록 냉정하게 몰아붙인 김연경 감독은, 그의 타점과 타이밍을 완벽하게 살려줄 일본인 세터 탄야마 츠바키를 파트너로 투입하는 승부수를 띄웠다.

효과는 극적이었다. 츠바키가 윤영인의 호흡에 맞는 토스를 올리자, 길을 잃었던 윤영인의 폼이 거짓말처럼 살아났다. 블로킹을 피하는 코스 공략과 자신감 넘치는 강타가 상대 코트에 내리꽂혔다. 잔뜩 굳어있던 윤영인의 얼굴에도 마침내 환한 미소가 번졌다. 차갑게 질책하던 김연경 감독 역시 아낌없는 박수와 환호를 보냈다.

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비록 아직 프로 구단의 부름을 받지 못했고 코트 위에서 화려한 조명을 받는 슈퍼스타는 아니다. 하지만 실패에 무너지지 않고 끊임없이 유리문을 두드리는 윤영인의 땀방울은, 이미 수많은 시청자들에게 그 어떤 프로 경기보다 진한 감동으로 다가오고 있다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com