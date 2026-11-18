드디어 개막 첫 승을 신고한 현대건설 선수들이 환호하고 있다. 사진제공=KOVO

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[스포츠조선 김민경 기자] 현대건설이 개막 5경기 만에 첫 승을 신고했다.

현대건설은 18일 광주숲스타디움에서 열린 'HK흥국금융 2026~2027 V리그 여자부' SOOP과 1라운드 경기에서 세트스코어 3대1(25-20, 25-16, 19-25, 25-16)로 승리했다.

현대건설은 개막 첫 승과 함께 승점 3점을 챙겨 7위에서 6위로 올라섰다. SOOP는 개막 5연패에 빠져 승점 0에 머물렀고, 7위로 내려앉았다.

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현대건설은 지난 15일 수원 도로공사전에서 세트스코어 0대3으로 완패한 충격이 컸다. 개막 4연패에 빠진 동안 승점을 1점도 챙기지 못했기 때문. 4경기를 치르는 동안 1세트를 따내면서 12세트를 잃었다.

강성형 현대건설 감독은 "세트마다 기회는 있었다. 위기를 넘어가야 되는데, 세트마다 위기에 주저앉는 것 같다"고 한숨을 내쉰 뒤 "내용은 그래도 전보다는 나았다"고 총평했다.

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현대건설 외국인 주포 조던은 블로킹 4개 포함 24점을 뽑으며 공격을 이끌었다. 이날은 중앙 공격도 살아났다. 미들블로커 배유나가 블로킹 2개, 서브 3개 포함 13득점을 기록하며 만점 활약을 펼쳤다. 아포짓 메가가 13득점에 공격성공률 30.30%에 그친 것은 아쉬운 포인트였다. 부상 복귀전을 치른 정지윤은 6점을 보탰다.

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현대건설은 1세트 20-20 접전 상황에서 세트 후반 교체 투입된 정지윤의 퀵오픈 공격로 분위기 반전에 성공했다. 배유나의 서브 에이스까지 터져 22-20. SOOP은 2연속 공격 범실로 자멸했고, 24-20에서 배유나가 또 한번 서브 에이스를 기록해 세트를 끝냈다.

현대건설 조던(왼쪽)과 김다인이 하이파이브하고 있다. 사진제공=KOVO

부상 복귀전을 치른 현대건설 정지윤(왼쪽). 사진제공=KOVO

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2세트는 현대건설이 손쉽게 따냈다. 8-8 김다인 서브 타임 때 무려 6점을 연달아 뽑아 14-8까지 거리를 벌렸다. 리시브가 무너진 SOOP은 이때 벌어진 거리를 극복하지 못했다.

현대건설은 3세트를 SOOP에 내줬지만, 4세트에 압도하며 경기를 끝냈다. 초반부터 김희진과 배유나가 서브로 상대 리시브를 흔들어 8-3까지 거리를 벌렸다. 현대건설은 계속해서 점수차를 더 벌리며 SOOP의 추격 의지를 꺾었고, 감격의 첫 승을 챙긴 선수들은 비로소 환하게 웃었다.

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한편 이날 남자부는 삼성화재가 대전에서 열린 우리카드와 1라운드 경기에서 세트스코어 3대0(28-26, 25-21, 25-18) 완승을 거뒀다. 삼성화재는 시즌 성적 3승2패, 승점 9점을 기록해 4위에서 3위로 한 계단 올라섰다.

삼성화재 왕빈이 블로킹 2개, 블로킹 4개 포함 22득점 맹공격을 펼쳤다. 호키는 12점을 보탰다.

우리카드는 무릎 부상으로 수술이 필요한 상태인 외국인 주포 아라우조의 공백을 채우지 못한 채 2연패에 빠졌다.

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환호하는 삼성화재 선수들. 사진제공=KOVO

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com