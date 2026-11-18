사진제공=KOVO

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[수원=스포츠조선 고재완 기자] 한국전력 빅스톰이 더 이상 '쇼' 하나만 바라보던 작년의 팀이 아님을 확실하게 증명했다. 타 팀들에게 극도의 공포감을 심어주는 완벽한 '외인 쌍포'가 완성됐다.

한국전력은 17일 수원체육관에서 열린 HK흥국금융 2026-2027 V리그 남자부 1라운드 OK저축은행 읏맨과의 맞대결에서 5세트 듀스 혈투 끝에 세트스코어 3-2 승리를 거두며 파죽의 4연승을 질주했다.

이날 승리의 일등 공신은 단연 56점을 합작한 쉐론 베논 에반스(쇼)와 우스만 파야드 알리(우스만)이었다. 쇼가 34득점(공격 성공률 58%)으로 중심을 확실히 잡았고, 우스만이 22득점으로 반대편 코트를 폭격했다. 지난 시즌 공격의 절대다수를 쇼(당시 등록명 베논)에게 의존하며 상대의 집중 견제에 시달렸던 것과는 완전히 달라진 풍경이다.

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석진욱 감독 역시 경기 후 "쇼만 바라보던 작년과는 다르다"며 우스만의 가세로 파괴력을 더한 다변화된 공격 루트에 강한 만족감을 드러냈다.

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주포 쇼 역시 반대편에서 맹활약하는 우스만의 존재가 든든하다. 경기 후 쇼는 "오늘 경기에서도 내 쪽으로 상대 블로킹이 확실히 집중되는 것이 보였다"며 "그런 견제가 심한 상황에서 반대편에 그렇게 훌륭한 자원(우스만)이 있다는 것은 팀적으로도 굉장히 좋은 일"이라며 자신의 공격 부담을 덜어주는 파트너에게 엄지를 치켜세웠다.

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2m06의 큰 키를 바탕으로 타점 높은 공격을 구사하는 쇼는 상대의 높은 블로킹 벽 앞에서도 특유의 패기를 잃지 않았다. 쇼는 "개인적으로 상대 블로킹이 높을수록 내게는 더 좋다고 생각한다"며 "블로킹을 보면서 스파이크를 때리면 빈 곳 등 더 많은 것들을 역으로 확인할 수 있다. 물론 막힐 때도 있겠지만, 항상 공격적이고 영리하게 플레이하는 것이 중요하다"고 힘줘 말했다.

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국가대표팀 일정으로 뒤늦게 합류해 새 야전사령관 이민규와 호흡을 맞출 시간이 부족했지만, 코트 위에서 빠르게 해답을 찾았다. 쇼는 "적응에 특별히 어렵거나 하지는 않았다. 이민규 세터와 대화를 통해 본인이 원하는 토스와 내가 원하는 토스의 중간 지점에서 합의를 이뤘다"고 밝혔다.

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그는 "KOVO컵 두 번째 경기를 앞두고 전술 작전 회의에서 감독님이 '토스가 조금 느리다'는 코멘트를 하셨고, 나 역시 동의했다. 그때부터 토스 스피드를 조금 더 빠르게 가져가기로 했고, 완벽하진 않더라도 그때부터 확실히 좋아졌다"며 호흡의 비결을 털어놨다.

V리그 2년 차를 맞이한 쇼는 완벽한 프로의 멘탈을 뽐냈다. "한국 문화에 적응이 많이 돼서 지내는 것은 편안해졌지만, 코트 위에서는 항상 100% 전력을 다해 팀에 도움이 되겠다는 목표에는 변함이 없다"고 강조했다.

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상대의 집요한 견제를 뚫어내는 쇼, 그리고 그 틈을 타 반대편을 무자비하게 맹폭하는 우스만. '쇼 원맨팀'의 한계를 벗어던지고 두 문으로 늘어난 막강한 대포를 장착한 한국전력이 세트득실률 단 0.286 차의 1위 현대캐피탈 스카이워커스를 정조준하고 있다.

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고재완 기자 star77@sportschosun.com