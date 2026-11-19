임명옥. 사진=KOVO

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 나유리 기자]'리빙 레전드' 임명옥이 V리그 역대 최다 경기 출전 신기록을 눈앞에 뒀다.

IBK기업은행의 리베로 임명옥은 이제 1경기만 더 뛰면 통산 626경기 출전을 기록하게 된다. 임명옥이 20일 김천 실내체육관에서 열리는 한국도로공사와의 경기에 출전하면, 바로 이 기록을 세우게 된다. 이는 남녀부를 통틀어 역대 최다 출전 신기록이다. 종전 기록 보유자인 여오현의 625경기를 넘어선다. 현재는 타이를 기록 중이다. 여오현은 2023~2024시즌을 끝으로 현역 은퇴했다.

2005년 V리그 출범 당시 KT&G(현 정관장)에 입단하며 프로 무대에 첫발을 내디딘 임명옥은 한국도로공사(15-16시즌~24-25시즌)를 거쳐 25-26시즌부터 IBK기업은행에서 활약하고 있다. 프로 원년부터 현재까지 남녀부를 통틀어 현역으로 활약하고 있는 유일한 선수로, 23시즌째 코트를 지키며 꾸준한 경기력을 바탕으로 리그를 대표하는 리베로로 자리매김했다.

Advertisement

특히 지난 시즌 여자부 최초로 통산 600경기 출전을 달성한 데 이어, 이번에는 남녀부 통틀어 최다 출전 기록에 도전하며 오랜 시간 쌓아온 자신의 커리어에 또 하나의 의미 있는 기록을 더하게 됐다.

임명옥의 가치는 단순히 많은 경기에 출전했다는 데 그치지 않는다. 그는 2025년 10월 남녀부 최초로 통산 디그 1만1500개를 돌파했으며, 통산 디그(1만2075개)와 수비 성공(1만9153개), 리시브 정확(7078개) 등 주요 수비 지표에서도 역대 최다 기록을 보유하는 등 오랜 시간 리그 정상급 수비력을 유지하며 별명인 '최리(최고의 리베로)'에 걸맞은 독보적인 존재감을 보여주고 있다.

Advertisement

꾸준한 활약은 수상 기록으로도 이어졌다. 2010~2011시즌과 2013~2014시즌 수비상을 수상했으며, 2019~2020시즌부터 2024~2025시즌까지 6시즌 연속 베스트7 리베로 부문에 선정됐다. V-리그 출범 20주년을 기념해 선정한 20주년 베스트7에서도 리베로 부문 수상의 영예를 안았다.

Advertisement

또한 KT&G와 KGC인삼공사, 한국도로공사에서 총 네 차례 챔피언결정전 우승을 경험하는 등 소속팀의 수비 중심축으로 활약하며 팀의 영광을 함께했다.

Advertisement

V리그 출범부터 지금까지 한결같이 코트를 지켜온 임명옥이 오는 20일 한국도로공사전에서 626번째 경기에 나서며 남녀부 통틀어 역대 최다 출전 선수로 이름을 올릴 수 있을지 관심이 모아진다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com