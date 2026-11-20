허상욱 기자 wook@sportschosun.com

Advertisement

Advertisement

[천안=스포츠조선 고재완 기자] "상대 우스만이 엄청난 발전을 이뤘다. 이전과는 완전히 다른 경기가 될 것이다."

현대캐피탈 스카이워커스 필립 블랑 감독이 20일 천안 유관순체육관에서 열린 HK흥국금융 2026~2027 V리그 남자부 한국전력 빅스톰과의 1라운드 마지막 경기에 앞서 이같이 말했다.

'1라운드 선두 쟁탈전'을 앞둔 블랑 감독이 나란히 4연승의 상승세를 타고 있는 한국전력을 향해 팽팽한 경계심을 드러냈다.

Advertisement

현재 현대캐피탈은 4승1패(승점 12)로 1위, 한국전력은 4승 1패(승점 11)로 2위에 올라 있다. 승점 차는 단 1점. 이날 승리하는 팀이 1라운드를 선두로 장식하게 될 가능성이 높은 만큼 천안 코트에는 경기 전부터 팽팽한 긴장감이 감돌았다.

경기를 앞두고 취재진과 만난 블랑 감독은 한국전력의 가파른 상승세를 이미 예견하고 있었다고 밝혔다. 그는 "시즌 개막 전 미디어데이 때부터 한국전력은 리그 최상위권에서 선두를 다툴 수 있는 저력이 있는 팀이라고 평가해 왔다"며 상대를 치켜세웠다.

Advertisement

특히 블랑 감독은 한국전력의 '키 플레이어'로 7번 아웃사이드 히터 우스만을 콕 집어 경계했다. 비시즌 팀 합류가 늦었던 우스만은 실전을 거듭하며 무섭게 기량을 끌어올렸고, 직전 17일 OK저축은행 읏맨전에서도 22득점을 폭발시키며 주포 쇼(34득점)와 함께 56점을 합작하는 괴력을 뽐낸 바 있다.

Advertisement

사진제공=KOVO

블랑 감독은 "이전 맞대결(컵대회 및 연습경기 등)과는 완전히 다른 양상의 경기가 될 것이라 확신한다"며 "상대 7번(우스만)이 그사이 엄청난 발전을 이뤘기 때문"이라고 짚었다.

Advertisement

그러면서도 디펜딩 선두다운 자신감도 잃지 않았다. 블랑 감독은 "물론 한국전력만 좋아진 것이 아니다. 우리 팀 역시 그동안 많은 성장을 이뤄냈다"며 "안방에서 이어가고 있는 홈 연승의 흐름을 계속 지켜내기 위해 오늘 경기는 우리에게 매우 중요한 일전"이라고 필승을 다짐했다.

나란히 4연승을 질주 중인 '1위' 현대캐피탈과 '2위' 한국전력. 사령탑의 철저한 경계 속에 천안에서 펼쳐질 두 강호의 진검승부 결과에 배구 팬들의 이목이 집중되고 있다.

Advertisement

고재완 기자 star77@sportschosun.com