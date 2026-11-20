사진제공=KOVO

한국전력 빅스톰, 사진제공=KOVO

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[천안=스포츠조선 고재완 기자] 1라운드 선두 자리를 놓고 '블로킹 1위' 현대캐피탈 스카이워커스와 정면충돌하는 한국전력 빅스톰. 석진욱 감독이 거대한 블로킹 벽을 허물기 위한 치밀한 공략법을 꺼내 들었다.

한국전력은 20일 충남 천안유관순체육관에서 현대캐피탈과 'HK흥국금융 2026~2027 V리그' 남자부 1라운드 마지막 맞대결을 치른다. 나란히 4연승을 질주 중인 두 팀의 격돌로, 승리하는 팀이 1라운드를 1위로 마무리하게 되는 빅매치다.

경기를 앞두고 취재진과 만난 석진욱 감독은 "지금까지 우리가 준비했던 것과 훈련 때 나왔던 좋은 모습들이 코트에서 그대로 나오면 된다"며 "선수들의 컨디션과 심리적인 안정감만 잘 유지된다면 충분히 좋은 경기를 할 수 있다"고 자신감을 내비쳤다.

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석 감독이 꺼내 든 첫 번째 승부수는 공격적인 선발 라인업이다. 우스만의 대각 아웃사이드 히터 자리에 윤하준을 낙점했다. 석 감독은 "현대캐피탈을 상대로는 우리도 공격적으로 맞불을 놓아야 한다"며 "윤하준이 최근 몇 경기 선발로 나서지 못했지만 꾸준히 좋은 경기력을 보여주고 있어 선발로 결정했다"고 배경을 설명했다.

한국전력 빅스톰 석진욱 감독. 사진제공=KOVO

공격 전개의 핵심은 '스피드'와 '분산'이다. 세터 이민규와의 호흡이 궤도에 오르며 주포 쇼의 공격 템포가 한층 빨라졌고, 이는 자연스럽게 높은 공격 성공률로 이어지고 있다. 석 감독은 "쇼는 지금 워낙 잘해주고 있어 특별히 더 주문할 게 없다"며 굳건한 신뢰를 보냈다.

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그러면서도 쇼에게만 부담을 지우지 않겠다는 구상을 명확히 했다. 석 감독은 "쇼에게 무리한 하이볼 처리만 맡기기보다 빠른 공격을 유도하고 있다. 상황이 여의치 않을 때는 스피드가 더 빠른 우스만을 활용하는 등 좌우 분산 공격에 신경 쓰고 있다"며 "여기에 공격력이 좋은 윤하준까지 더해 쇼, 우스만, 윤하준 세 명이 공격 점유율을 고르게 나눠 갖길 기대한다"고 강조했다.

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리그 최강을 자랑하는 현대캐피탈의 블로킹 벽을 넘기 위한 전술적 대비도 마쳤다. 석 감독은 "현대캐피탈은 블로킹이 워낙 강해 까다로운 상대지만, 포메이션 대응에 특히 신경을 썼다"며 "상대가 종종 포메이션에 변화를 주는 편이다. 경기 초반 어떤 포메이션을 들고 나오는지 보면 상대의 의도를 읽을 수 있기 때문에, 이를 빠르게 파악해 적절하게 대처할 계획"이라고 밝혔다.

한국전력 빅스톰 우스만. 사진제공=KOVO

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직전 17일 OK저축은행 웃맨과의 5세트 듀스 혈투 이후 이틀 만에 치르는 경기인 만큼, 체력 안배에도 만전을 기했다. 석 감독은 "휴식 텀이 짧아 선수들에게 최대한 충분한 휴식을 주는 데 집중했다"며 "어제 볼 훈련에서도 무리한 시스템 훈련은 생략하고 서브와 체육관 적응 훈련만 가볍게 소화했다. 트레이너 파트와 긴밀히 상의하며 선수들 컨디션을 최상으로 끌어올리는 데 주력했다"고 전했다.

충분한 휴식으로 에너지를 비축한 한국전력이 '스피드 삼각편대'와 유연한 포메이션 대응을 앞세워 '1위' 현대캐피탈의 높은 벽을 넘어설 수 있을지 천안 코트에 뜨거운 시선이 쏠리고 있다.

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고재완 기자 star77@sportschosun.com