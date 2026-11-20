[천안=스포츠조선 고재완 기자] 1라운드 선두 자리를 놓고 '블로킹 1위' 현대캐피탈 스카이워커스와 정면충돌하는 한국전력 빅스톰. 석진욱 감독이 거대한 블로킹 벽을 허물기 위한 치밀한 공략법을 꺼내 들었다.
한국전력은 20일 충남 천안유관순체육관에서 현대캐피탈과 'HK흥국금융 2026~2027 V리그' 남자부 1라운드 마지막 맞대결을 치른다. 나란히 4연승을 질주 중인 두 팀의 격돌로, 승리하는 팀이 1라운드를 1위로 마무리하게 되는 빅매치다.
경기를 앞두고 취재진과 만난 석진욱 감독은 "지금까지 우리가 준비했던 것과 훈련 때 나왔던 좋은 모습들이 코트에서 그대로 나오면 된다"며 "선수들의 컨디션과 심리적인 안정감만 잘 유지된다면 충분히 좋은 경기를 할 수 있다"고 자신감을 내비쳤다.
석 감독이 꺼내 든 첫 번째 승부수는 공격적인 선발 라인업이다. 우스만의 대각 아웃사이드 히터 자리에 윤하준을 낙점했다. 석 감독은 "현대캐피탈을 상대로는 우리도 공격적으로 맞불을 놓아야 한다"며 "윤하준이 최근 몇 경기 선발로 나서지 못했지만 꾸준히 좋은 경기력을 보여주고 있어 선발로 결정했다"고 배경을 설명했다.
공격 전개의 핵심은 '스피드'와 '분산'이다. 세터 이민규와의 호흡이 궤도에 오르며 주포 쇼의 공격 템포가 한층 빨라졌고, 이는 자연스럽게 높은 공격 성공률로 이어지고 있다. 석 감독은 "쇼는 지금 워낙 잘해주고 있어 특별히 더 주문할 게 없다"며 굳건한 신뢰를 보냈다.
그러면서도 쇼에게만 부담을 지우지 않겠다는 구상을 명확히 했다. 석 감독은 "쇼에게 무리한 하이볼 처리만 맡기기보다 빠른 공격을 유도하고 있다. 상황이 여의치 않을 때는 스피드가 더 빠른 우스만을 활용하는 등 좌우 분산 공격에 신경 쓰고 있다"며 "여기에 공격력이 좋은 윤하준까지 더해 쇼, 우스만, 윤하준 세 명이 공격 점유율을 고르게 나눠 갖길 기대한다"고 강조했다.
리그 최강을 자랑하는 현대캐피탈의 블로킹 벽을 넘기 위한 전술적 대비도 마쳤다. 석 감독은 "현대캐피탈은 블로킹이 워낙 강해 까다로운 상대지만, 포메이션 대응에 특히 신경을 썼다"며 "상대가 종종 포메이션에 변화를 주는 편이다. 경기 초반 어떤 포메이션을 들고 나오는지 보면 상대의 의도를 읽을 수 있기 때문에, 이를 빠르게 파악해 적절하게 대처할 계획"이라고 밝혔다.
직전 17일 OK저축은행 웃맨과의 5세트 듀스 혈투 이후 이틀 만에 치르는 경기인 만큼, 체력 안배에도 만전을 기했다. 석 감독은 "휴식 텀이 짧아 선수들에게 최대한 충분한 휴식을 주는 데 집중했다"며 "어제 볼 훈련에서도 무리한 시스템 훈련은 생략하고 서브와 체육관 적응 훈련만 가볍게 소화했다. 트레이너 파트와 긴밀히 상의하며 선수들 컨디션을 최상으로 끌어올리는 데 주력했다"고 전했다.
충분한 휴식으로 에너지를 비축한 한국전력이 '스피드 삼각편대'와 유연한 포메이션 대응을 앞세워 '1위' 현대캐피탈의 높은 벽을 넘어설 수 있을지 천안 코트에 뜨거운 시선이 쏠리고 있다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com