[천안=스포츠조선 고재완 기자] '외인 쌍포' 우스만과 쇼가 화력을 뿜어냈고, 중앙과 날개의 높이가 '블로킹 1위' 현대캐피탈을 오히려 압도했다. 한국전력 빅스톰이 적지에서 짜릿한 승리를 거두며 1라운드를 단독 선두로 장식했다.
한국전력은 20일 충남 천안유관순체육관에서 열린 HK흥국금융 2026~2027 V리그 남자부 현대캐피탈 스카이워커스와의 1라운드 마지막 경기에서 세트스코어 3-1(25-20, 21-25, 26-24, 25-22)로 승리했다. 이로써 파죽의 5연승을 달린 한국전력은 승점 14점(5승 1패)을 기록, 현대캐피탈(승점 12점, 4승 2패)을 2위로 끌어내리고 1라운드 1위를 극적으로 탈환했다.
1세트 초반부터 석진욱 감독의 과감한 용병술이 빛났다. 선발로 나선 윤하준을 빼고 박승수를 투입한 교체 카드가 완벽하게 적중했다. 박승수는 1세트에만 3득점(공격성공률 75%)을 올리며 공수에서 활력을 불어넣었다. 여기에 우스만이 6득점(공격성공률 75%), 쇼가 4득점, 진지위가 3득점(공격성공률 100%)으로 고르게 터진 한국전력은 팀 공격성공률 66.67%의 막강한 화력을 앞세워 1세트를 25-20으로 가볍게 챙겼다.
2세트는 현대캐피탈의 반격이 매서웠다. 레오와 최민호의 서브 에이스가 연달아 터지며 11-8로 앞서나갔다. 한국전력도 우스만이 탁월한 손 감각으로 라인을 맞추는 서브 에이스를 꽂아 넣으며 11-11 동점을 만드는 등 끈질기게 추격했다. 하지만 18-15로 달아나는 과정에서 허수봉이 3득점을 보탰고, 승부처마다 레오가 해결사로 나섰다. 22-19 리드에서 허수봉의 서브 범실로 한 점을 내줬으나 레오의 블로킹 터치아웃 득점으로 23-20을 만든 현대캐피탈은 박승수와 우스만의 연이은 범실을 묶어 25-21로 승부를 원점으로 돌렸다.
이날 경기의 최대 분수령이 3세트였다. 7-7 팽팽한 흐름을 깨고 17-14로 달아난 한국전력은 21-19 접전을 거쳐 24-21 세트포인트에 먼저 도달했다. 그러나 쇼의 서브 범실에 이어 레오의 블로킹이 터지며 순식간에 24-24 듀스를 허용했다. 피 말리는 순간, 현대캐피탈 허수봉의 뼈아픈 서브 범실로 25-24 매치포인트를 되찾은 한국전력은 진지위가 상대 공격을 완벽하게 차단하는 결정적인 블로킹을 성공시키며 26-24로 3세트를 거머쥐었다. 한국전력은 3세트에만 팀 블로킹 6개를 몰아치며 현대캐피탈의 기세를 꺾었다.
기세를 탄 한국전력은 4세트 8-7 근소한 리드에서 14-11로 점수를 벌렸다. 17-14 상황에서 베테랑 신영석의 블로킹이 터졌고, 곧이어 18-14를 만들며 팀 두 자릿수 블로킹 득점을 돌파했다. 송원근의 서브 범실로 19-14까지 달아난 뒤에는 우스만의 독무대였다. 우스만은 강스파이크로 20-16을 만든 데 이어 블로킹 터치아웃(21-17)과 연속 공격 득점(22-18)을 몰아치며 현대캐피탈의 추격 의지를 꺾었다. 4세트에만 10득점(공격성공률 52.94%)을 쓸어 담은 우스만의 활약 속에 24-22 매치포인트에 도달한 한국전력은 레오의 서브 범실로 25-22, 값진 승리에 마침표를 찍었다.
이날 한국전력은 우스만이 양 팀 최다인 26득점(공격성공률 52.27%), 쇼가 19득점(서브 2개, 블로킹 1개)으로 45득점을 합작하며 확실한 쌍포 위력을 과시했다. 특히 '블로킹 1위' 현대캐피탈을 상대로 팀 블로킹에서 13-5로 압도적인 우위를 점한 것이 결정적이었다. 진지위가 블로킹 5개 포함 11득점(공격성공률 66.67%)으로 중앙을 장악했고, 교체 투입된 박승수도 블로킹 3개와 서브 2개를 곁들여 9득점(리시브 효율 42.86%)으로 알토란같은 활약을 펼쳤다.
반면 현대캐피탈은 레오(19득점), 장추안(16득점), 허수봉(15득점) 삼각편대가 분전했으나, 강점이던 블로킹 싸움에서 완패하고 승부처마다 잦은 서브 범실에 발목을 잡히며 홈에서 선두 자리를 내주고 말았다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com