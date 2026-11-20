사진제공=KOVO

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[천안=스포츠조선 고재완 기자] '외인 쌍포' 우스만과 쇼가 화력을 뿜어냈고, 중앙과 날개의 높이가 '블로킹 1위' 현대캐피탈을 오히려 압도했다. 한국전력 빅스톰이 적지에서 짜릿한 승리를 거두며 1라운드를 단독 선두로 장식했다.

한국전력은 20일 충남 천안유관순체육관에서 열린 HK흥국금융 2026~2027 V리그 남자부 현대캐피탈 스카이워커스와의 1라운드 마지막 경기에서 세트스코어 3-1(25-20, 21-25, 26-24, 25-22)로 승리했다. 이로써 파죽의 5연승을 달린 한국전력은 승점 14점(5승 1패)을 기록, 현대캐피탈(승점 12점, 4승 2패)을 2위로 끌어내리고 1라운드 1위를 극적으로 탈환했다.

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1세트 초반부터 석진욱 감독의 과감한 용병술이 빛났다. 선발로 나선 윤하준을 빼고 박승수를 투입한 교체 카드가 완벽하게 적중했다. 박승수는 1세트에만 3득점(공격성공률 75%)을 올리며 공수에서 활력을 불어넣었다. 여기에 우스만이 6득점(공격성공률 75%), 쇼가 4득점, 진지위가 3득점(공격성공률 100%)으로 고르게 터진 한국전력은 팀 공격성공률 66.67%의 막강한 화력을 앞세워 1세트를 25-20으로 가볍게 챙겼다.

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2세트는 현대캐피탈의 반격이 매서웠다. 레오와 최민호의 서브 에이스가 연달아 터지며 11-8로 앞서나갔다. 한국전력도 우스만이 탁월한 손 감각으로 라인을 맞추는 서브 에이스를 꽂아 넣으며 11-11 동점을 만드는 등 끈질기게 추격했다. 하지만 18-15로 달아나는 과정에서 허수봉이 3득점을 보탰고, 승부처마다 레오가 해결사로 나섰다. 22-19 리드에서 허수봉의 서브 범실로 한 점을 내줬으나 레오의 블로킹 터치아웃 득점으로 23-20을 만든 현대캐피탈은 박승수와 우스만의 연이은 범실을 묶어 25-21로 승부를 원점으로 돌렸다.

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이날 경기의 최대 분수령이 3세트였다. 7-7 팽팽한 흐름을 깨고 17-14로 달아난 한국전력은 21-19 접전을 거쳐 24-21 세트포인트에 먼저 도달했다. 그러나 쇼의 서브 범실에 이어 레오의 블로킹이 터지며 순식간에 24-24 듀스를 허용했다. 피 말리는 순간, 현대캐피탈 허수봉의 뼈아픈 서브 범실로 25-24 매치포인트를 되찾은 한국전력은 진지위가 상대 공격을 완벽하게 차단하는 결정적인 블로킹을 성공시키며 26-24로 3세트를 거머쥐었다. 한국전력은 3세트에만 팀 블로킹 6개를 몰아치며 현대캐피탈의 기세를 꺾었다.

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기세를 탄 한국전력은 4세트 8-7 근소한 리드에서 14-11로 점수를 벌렸다. 17-14 상황에서 베테랑 신영석의 블로킹이 터졌고, 곧이어 18-14를 만들며 팀 두 자릿수 블로킹 득점을 돌파했다. 송원근의 서브 범실로 19-14까지 달아난 뒤에는 우스만의 독무대였다. 우스만은 강스파이크로 20-16을 만든 데 이어 블로킹 터치아웃(21-17)과 연속 공격 득점(22-18)을 몰아치며 현대캐피탈의 추격 의지를 꺾었다. 4세트에만 10득점(공격성공률 52.94%)을 쓸어 담은 우스만의 활약 속에 24-22 매치포인트에 도달한 한국전력은 레오의 서브 범실로 25-22, 값진 승리에 마침표를 찍었다.

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이날 한국전력은 우스만이 양 팀 최다인 26득점(공격성공률 52.27%), 쇼가 19득점(서브 2개, 블로킹 1개)으로 45득점을 합작하며 확실한 쌍포 위력을 과시했다. 특히 '블로킹 1위' 현대캐피탈을 상대로 팀 블로킹에서 13-5로 압도적인 우위를 점한 것이 결정적이었다. 진지위가 블로킹 5개 포함 11득점(공격성공률 66.67%)으로 중앙을 장악했고, 교체 투입된 박승수도 블로킹 3개와 서브 2개를 곁들여 9득점(리시브 효율 42.86%)으로 알토란같은 활약을 펼쳤다.

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반면 현대캐피탈은 레오(19득점), 장추안(16득점), 허수봉(15득점) 삼각편대가 분전했으나, 강점이던 블로킹 싸움에서 완패하고 승부처마다 잦은 서브 범실에 발목을 잡히며 홈에서 선두 자리를 내주고 말았다.

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고재완 기자 star77@sportschosun.com