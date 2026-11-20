사진제공=KOVO

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[천안=스포츠조선 고재완 기자] '블로킹 1위' 현대캐피탈 스카이워커스를 오히려 높이로 압도하며 1라운드 단독 선두로 올라선 한국전력 빅스톰. 파죽의 5연승을 지휘한 석진욱 감독은 1위 등극의 숨은 공신으로 '베테랑' 신영석의 자발적인 조기 훈련과 박승수의 투혼을 꼽았다.

한국전력은 20일 천안 유관순체육관에서 열린 HK흥국금융 2026~2027 V리그 남자부 현대캐피탈과의 1라운드 마지막 경기에서 세트스코어 3-1(25-20, 21-25, 26-24, 25-22)로 승리했다. 승점 14점(5승 1패)을 쌓은 한국전력은 현대캐피탈(승점 12점, 4승 2패)을 제치고 1라운드를 1위로 마치는 기쁨을 누렸다.

경기 후 취재진과 만난 석진욱 감독은 기쁨에 취하기보다 냉정하게 앞을 내다봤다. 그는 "개인적으로 내 감독 커리어에서도 두 번째 1라운드 1위다. 과거 OK저축은행(당시 OK금융그룹) 감독 시절에도 한 번 해봤는데, 1라운드 1위를 하고 난 뒤 성적이 뚝 떨어졌었다. 가장 큰 원인이 바로 체력이었다"며 "방금 라커룸에서도 선수들에게 강조하고 왔다. 6라운드 중 이제 겨우 1라운드를 마쳤을 뿐 갈 길이 멀다. 자만하지 않고 체력을 잘 유지해야 오늘 같은 경기력이 계속 나올 수 있다. 다시 훈련에 매진해야 한다"며 경계심을 늦추지 않았다.

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이날 승리의 가장 큰 원동력은 현대캐피탈을 상대로 13-5로 압도한 블로킹이었다. 그 중심에는 블로킹 5개를 포함해 11득점(공격성공률 66.67%)을 올린 미들블로커 진지위가 있었다.

사진제공=KOVO

석 감독은 진지위의 눈부신 활약에 대한 공을 베테랑 신영석에게 돌렸다. 그는 "진지위의 역할이 정말 훌륭했다. 훈련 과정에서 신영석이 많은 노하우를 전수해 주고 있는 것이 큰 역할을 했다"며 비화를 전했다. 석 감독에 따르면 본 훈련이 오후 4시에 시작하면, 미들블로커들은 오후 3시 30분부터 일찍 나와 신영석의 주도 아래 따로 훈련을 진행하고 있다.

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석 감독은 "내가 지시한 것이 아니라 신영석이 직접 '오늘은 이 훈련을 하자'며 노하우를 알려주고 주도한다. 오히려 내가 지도한 게 아니라 신영석이 지도해서 이런 퍼포먼스가 나온 것 같다"며 웃었다. '플레잉 코치 같다'는 말에는 "플레잉 코치 개념으로 가면 본인 몸 관리가 안 된다. 그저 후배들을 도와주는 것으로 봐야한다"라면서도 "진지위, 전진선, 신인들까지 챙기느라 훈련 시간이 길어져 최근 신영석 본인의 경기력이 작년보다 다소 떨어지는 모습도 나온다. 요즘은 신영석의 체력 관리도 신경 쓰고 있다"고 애정 어린 걱정을 덧붙였다.

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석진욱 감독. 사진제공=KOVO

1세트 도중 윤하준을 대신해 투입돼 블로킹 3개, 서브 2개 등 9득점으로 알토란같은 활약을 펼친 박승수에 대한 칭찬도 빼놓지 않았다. 석 감독은 "비시즌 초반에는 좋았는데, 하지정맥류 시술을 받은 뒤 몸 상태가 많이 떨어져 컨디션을 끌어올리는 데 한 달 넘게 걸렸다. KOVO컵 때도 아예 경기를 뛰지 못하게 하며 회복에 신경 썼다"며 "본인이 뛰고 싶은 의지가 워낙 강해 몸 관리를 철저히 했고, 굉장히 빠르게 복귀했다. 감독으로서 정말 고맙게 생각한다"고 박수를 보냈다.

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후반으로 갈수록 위력을 더한 세터 이민규와 아웃사이드 히터 우스만(26득점)의 스피드 호흡에 대해서도 만족감을 표했다. 석 감독은 "만족스럽지만 중간에 우스만의 집중력이 떨어지는 모습을 보면 체력적인 부분도 생각하지 않을 수 없다. 결국 백업 선수들의 역할이 중요한데, 아웃사이드 히터 자원들이 자신감을 많이 찾아 들어갈 때마다 제 몫을 해주고 있다"며 "시즌 초반에는 좋은 세터가 둘이라 번갈아 기용했지만, 지금은 이민규 고정 체제로 가고 있다. 경기를 치를수록 호흡이 더 잘 맞아가는 느낌이라 앞으로가 더 기대된다"고 힘줘 말했다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com