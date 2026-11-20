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[스포츠조선 나유리 기자]너무나 가슴 아픈 일이 일어났다. 배구장에서 경기를 관람하던 관중이 갑작스럽게 쓰러졌고, 결국 세상을 떠나는 사고가 벌어졌다.

지난 19일 인천 삼산월드체육관에서 열린 V리그 여자부 흥국생명과 GS칼텍스의 경기 3세트 도중, 경기를 관람하던 관중이 쓰러지는 사고가 발생했다. 현장에 있던 의료진이 심폐소생술(CPR)을 실시했으나 의식을 회복하지 못했고, 출동한 119 구급대에 인계된 후 병원으로 이송됐다. 하지만 현장에서 의식과 호흡, 맥박이 없는 상태로 병원으로 옮겨진 관중은 끝내 세상을 떠났다.

홈 경기 도중 벌어진 관중 사망 사고에 흥국생명 구단도 애도문을 발표했다. 흥국생명 구단은 20일 "지난 19일 인천 삼산월드체육관에서 열린 홈경기를 관람하던 중 불의의 사고로 유명을 달리하신 고인에게 깊은 애도를 표합니다. 고인께서는 경기 관람 중 갑자기 쓰러져 현장에서 응급조치를 받은 뒤 병원으로 이송되셨으나 끝내 의식을 회복하지 못하셨습니다. 무엇보다 소중한 가족을 갑작스럽게 떠나보내신 유가족 여러분께 진심 어린 위로와 애도의 말씀을 드립니다"라며 안타까운 마음을 전했다.

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이어 "이번 일을 계기로 경기장을 찾는 모든 관중이 보다 안전한 환경에서 경기를 관람하실 수 있도록 경기장의 안전 관리와 응급 대응시스템을 점검하고 운영 전반을 더욱 세심하게 살피겠습니다. 다시 한번 고인의 명복을 빌며, 유가족 여러분께 깊은 위로의 말씀을 전합니다"며 고개를 숙였다.

한국배구연맹(KOVO) 역시 깊은 애도의 마음을 전했다. KOVO는 "고인께 깊은 애도를 표합니다. 갑작스러운 사고로 소중한 가족을 잃으신 유가족 여러분께도 진심 어린 위로의 말씀을 드립니다. 어떠한 말로도 헤아리기 어려운 슬픔에 깊은 애통함을 전하며, 고인의 명복을 진심으로 빕니다"라면서 "한국배구연맹은 이번 사고를 매우 엄중하게 받아들이고 있으며, 앞으로도 경기장을 찾는 모든 관중이 안심하고 배구를 관람할 수 있도록 경기장 안전과 관중 보호를 위한 노력을 지속해 나가겠습니다"고 약속했다.

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나유리 기자 youll@sportschosun.com