사진제공=KOVO

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[대전=스포츠조선 한동훈 기자] 남자프로배구 OK저축은행이 올해 복귀한 곽명우를 출전선수 엔트리에 전격 포함했다. OK저축은행은 3연패에 빠져 반등이 절실하다.

OK저축은행은 21일 대전 충무체육관에서 HK흥국금융 2026~2027 V리그 남자부 삼성화재와 격돌한다. OK저축은행은 세터 곽명우를 일단 엔트리에 넣었다.

곽명우는 2년전 사회적 물의를 일으켰던 인물이다. 가정 폭력으로 징역 6개월 집행유예 1년형을 받았다. OK저축은행은 곽명우와 계약을 임의해지했다. 이대로 은퇴라고 여겨졌다.

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하지만 OK저축은행이 곽명우를 다시 불러들였다. OK저축은행은 지난 10일 곽명우와 최저연봉 4000만원에 계약했다고 공식 발표했다.

OK저축은행은 '구단은 오랜 논의와 고민 끝에, 영구 퇴출만이 답이 아니라, 평생 배구만을 해온 곽명우 선수가 철저한 자숙과 반성을 바탕으로, 사회에 참회할 수 있는 최후의 기회를 제공하자는 결정을 내리게 됐다'며 양해를 구했다.

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다만 코트 복귀 타이밍은 미지수였다. 실전에서 오랜 기간 떨어져 있었기 때문이다. 지금은 건강상 이유로 물러난 신영철 전 감독이 12일에 곽명우에 대해서 "체중이 7kg 정도 늘었더라. 아킬레스건 쪽에 문제가 있어서 훈련을 많이 못하고 있다. 투입까지도 시간이 필요하다. 지금은 김대환을 키워야 한다. 어느 시점에 몸이 된다면 교체로 들어가지 않을까 싶다"고 내다봤다.

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OK저축은행은 17일부터 김재헌 수석코치가 감독대행을 맡아 팀을 수습 중이다. 신 감독은 17일 자진 사퇴했다.

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OK저축은행은 21일 삼성화재전에 곽명우를 '스탠바이' 시켰다.

한편 김재헌 감독대행은 "김대환이 아직 경험이 부족하다. 너무 많은 걸 기대하기는 어렵다. 그래도 꾸준히 몇 개월 동안 선수들과 호흡을 맞췄다. 지금 가장 부담이 클텐데 잘 버텨주고 있어서 고맙다"고 말했다.

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한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com