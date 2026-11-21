사진제공=KOVO

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[대전=스포츠조선 한동훈 기자] 남자프로배구 삼성화재가 3연승을 질주했다.

삼성화재는 21일 대전 충무체육관에서 열린 HK흥국금융 2026~2027 V리그 남자부 OK저축은행과 경기에서 세트스코어 3대1(25-27, 25-20, 25-18, 25-13)로 완승했다.

호키가 36점, 왕빈이 19점 맹활약을 펼쳤다. 삼성화재는 1세트만 듀스 접전 끝에 내줬을 뿐 2세트부터 일방적인 경기력을 뽐냈다.

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OK저축은행은 논란의 세터 곽명우를 출전시키는 등 안간힘을 썼다. 하지만 연패를 막기에는 역부족이었다. 러셀이 20점, 전광인이 18점으로 분전했다.

곽명우는 2년전 가정폭력 유죄 판결을 받았다. OK저축은행이 계약을 임의해지했다. 은퇴 수순을 밟았다. OK저축은행은 지난 10일 곽명우와 다시 계약했다. 곽명우는 이날 삼성화재전에 복귀전을 치렀으나 팀 패배를 지켜볼 수밖에 없었다.

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경기 전 토미 틸리카이넨 삼성화재 감독은 "서브 리시브가 제일 중요하다. 저희가 서브 강하게 넣어서 상대 리시브를 흔들어야 한다. OK저축은행 워낙 서브 좋은 팀이다. 서브가 강한 팀 상대로 잘 버텨내야 할 것 같다"고 전망했다.

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김재헌 OK저축은행 감독대행은 "우리도 마찬가지다. 우리도 공략적인 서브 이후 블로킹 시스템 어떻게 가져가느냐가 관건이다. 최대한 유효블로킹 많이 만들어서 김대환 세터 부담스럽지 않은 상황 만들기 위해 노력하겠다"고 밝혔다.

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OK저축은행은 1세트 이후 허망하게 무너졌다. 그나마 2세트 3세트는 저항하는 듯했지만 4세트 완전히 일방적으로 당했다.

삼성화재는 3세트 승기를 잡은 뒤 추격의 여지를 주지 않았다.

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4세트 집중력이 흩어진 OK저축은행을 손쉽게 공략했다. 세트 중반에 이미 18-8로 훌쩍 달아나며 승리를 예감했다.

OK저축은행은 12-23에서 서브 범실까지 저지르며 매치포인트에 몰렸다. 호키가 백어택을 꽂아넣으며 마침표를 찍었다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com