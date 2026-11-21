사진제공=KOVO

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[대전=스포츠조선 한동훈 기자] 남자프로배구 삼성화재가 3연승을 질주했다.

삼성화재는 21일 대전 충무체육관에서 열린 HK흥국금융 2026~2027 V리그 남자부 OK저축은행과 경기에서 세트스코어 3대1(25-27, 25-20, 25-18, 25-13)로 완승했다.

호키가 36점, 왕빈이 19점 맹활약을 펼쳤다. 삼성화재는 1세트만 듀스 접전 끝에 내줬을 뿐 2세트부터 일방적인 경기력을 뽐냈다.

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승리 후 토미 틸리카이넨 삼성화재 감독은 "경기 전에 우려했던 부분이 리시브였다. 리시브 잘 버텨야 했는데 1세트에 잘 안 됐다. 연쇄적으로 공격도 안 이어졌다. 하지만 2세트에 이우진이 들어오면서 리시브를 잘해줬다"고 돌아봤다.

삼성화재는 공격이 강한 송명근 대신 수비가 강한 이우진을 투입하면서 흐름을 뒤집었다.

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토미 감독은 "이우진이 나가서 잘해주면서 우리 기회를 살리고 플레이를 잘 이어나갔다. 선수들이 또 끝까지 포기하지 않고 집중해서 경기를 가져올 수 있었다"고 설명했다.

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토미 감독은 호키를 극찬했다.

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그는 "인터뷰할 때 특정 선수를 언급하는 것을 좋아하지 않는데 호키는 내가 본 몇 년 중에 가장 위력적이었다. 호키가 환상적인 경기를 펼쳤다"고 크게 만족했다.

토미 감독은 상황에 따라 송명근과 이우진을 적절히 기용할 계획이다.

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토미 감독은 "송명근은 공격이 강점이다. 이우진은 리시브와 수비에 강점이 있다. 오늘 OK저축은행 서브가 너무 강했다. 리시브를 살리기 위해 이우진을 투입했는데 잘 통했다"고 돌아봤다.

삼성화재는 1라운드를 4승 2패로 통과했다.

토미 감독은 "좋은 시작이다. 그러나 아마 다른 의견도 있을 것이다. 우리가 잡을 수 있는 경기를 놓쳤다는 아쉬움이 있다. 1라운드 진 경기 통해 보완할 점 체크하겠다. 다시 안 나오도록 해서 2라운드는 더 좋은 경기력으로 보내고 싶다. 항상 다음 경기가 제일 중요하다고 생각한다. 항상 강점은 유지하고 약점을 최대한 보완하고 커버하려고 한다"고 말했다.

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한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com