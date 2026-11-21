사진제공=KOVO

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[대전=스포츠조선 한동훈 기자] 남자프로배구 OK저축은행이 시즌 초반 커다란 시련을 맞이했다. 신영철 감독이 건강 악화로 사퇴하면서 4연패에 빠졌다. 2년전 중징계를 받은 세터 곽명우까지 복귀시켰지만 효과는 미미했다.

OK저축은행은 21일 대전 충무체육관에서 열린 HK흥국금융 2026~2027 V리그 남자부 삼성화재와 경기서 세트스코어 1대3(27-25, 20-25, 18-25, 13-25)으로 패했다.

곽명우가 코트로 돌아왔다. 곽명우는 2024년 가정 폭력 유죄 판결을 받았다. OK저축은행이 곽명우와 계약을 임의 해지하면서 은퇴 수순을 밟는 듯했다. OK저축은행은 고심 끝에 지난 10일 곽명우를 다시 품었다.

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혼란스러운 시기에 신영철 감독이 떠났다. 건강이 악화됐다. 신 감독은 17일 자진 사퇴했다. 김재헌 수석코치가 감독대행을 맡았다.

OK저축은행은 삼성화재전에 곽명우를 엔트리에 전격 포함시켰다. 신 감독이 12일 곽명우 상태를 브리핑했을 때만 해도 당장 복귀는 어려운 분위기였다. 신 감독은 당시 "체중이 7kg 정도 늘었더라. 시간이 필요하다. 지금은 김대환을 키워야 한다. 어느 시점에 몸이 된다면 교체로 들어가지 않을까 싶다"고 조심스럽게 내다봤다. 그러나 OK저축은행은 21일 곽명우를 '스탠바이'시켰다.

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이날 경기 2세트가 12-16으로 벌어지자 김 대행이 결단을 내렸다. 김대환을 빼고 곽명우를 투입했다.

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곽명우는 즉각적인 변화를 만들어낸 듯했다. 차지환과 전광인에게 정확하게 공을 올려줘 득점을 이끌어냈다. 윤경이 블로킹까지 성공하면서 OK저축은행은 16-17까지 맹추격했다.

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곽명우 효과는 금방 힘을 잃었다. 16-19에서 곽명우는 연속해서 윤경을 선택했는데 모두 블로킹에 걸렸다. 다시 4점 차이로 되돌아가자 OK저축은행은 곽명우를 교체했다.

곽명우는 3세트에도 교체로 출전한 뒤 4세트는 아예 선발로 나왔다. 곽명우는 세트 성공률 47.06%에 그치며 아직 시간이 더 필요하다는 현실을 마주했다.

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경기 후 김 대행은 "세 경기째 같은 패턴이다. 1세트 이기고 2세트부터 흔들리는 동일한 흐름으로 졌다. 어려운 상황이다"라고 아쉬워했다.

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곽명우도 계획보다 이르게 출전시킨 상황이다.

김 대행은 "곽명우 선수가 복귀한지 이제 4주다. 경기 감각이 많이 떨어졌다. 김대환 선수가 잘해주고 있지만 성장을 계속 기다리면서 투입하기보다는 일단 경기를 이겨야 하는 상황이다. 그럼에도 지금 선택지가 별로 없다. 완전히 준비된 상태는 당연히 아니다"라고 털어놨다.

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분위기 반전 카드가 절실하다.

김 대행은 "변화가 분명히 필요한 시점이다. 우리 선수들이 1세트 끝까지 잘해줬지만 사실 현주소는 4세트인 것 같다. 지금 이대로 간다는 것은.."이라며 말끝을 흐렸다. 특단의 조치가 없다면 경기력 향상을 기대하기 어렵다는 뜻으로 풀이된다. 김 대행은 "여러가지를 두고 구단과 상의를 많이 해봐야 할 문제"라며 말을 아꼈다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com