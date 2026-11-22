사진제공=KOVO

사진제공=KOVO

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 한동훈 기자] "V리그에서 몇 년 동안 처음 보는 경기력이다."

왕조 감독이 혀를 내둘렀다. 삼성화재의 브라질 공격수 펠리페 호키(등록명 펠리페)가 압도적인 파괴력을 과시했다. 대한항공 왕조를 이끌었던 토미 틸리카이넨 현 삼성화재 감독이 인정했다.

호키는 21일 대전 충무체육관에서 열린 HK흥국금융 2026~2027 V리그 OK저축은행과 경기에서 혼자서 36점을 몰아쳤다. 삼성화재는 세트스코어 3대1로 승리했다. 3연승을 질주하며 1라운드를 4승 2패로 통과했다. 호키는 김밥 등 한국 음식도 즐겨 먹는다며 웃었다.

Advertisement

토미 감독은 승리 후 호키를 극찬했다. 이날 호키의 공격성공률은 무려 79.49%였다. 블로킹이 따라와도 그 위에서 때려버리며 OK저축은행에 좌절을 안겼다. 토미 감독은 "인터뷰할 때 특정 선수를 언급하는 것을 좋아하지 않는데 호키는 내가 본 몇 년 중에 가장 위력적이었다. 호키가 환상적인 경기를 펼쳤다"고 크게 만족했다.

호키는 1라운드 득점 단독 선두에 올랐다. 161점을 책임졌다. 공격성공률도 55.87%로 전체 2위다.

Advertisement

호키는 "경기에 앞서 최대한 집중력을 유지하려고 했다. 이런 공격성공률은 사실 또 나오기 힘든 수치다. 앞으로도 이렇게 경기 잘할 수 있도록 준비하겠다"고 말했다.

Advertisement

세터와 호흡도 좋았다. 유광우 세터가 블로킹이 느슨한 코스를 잘 골라서 공을 올렸다.

사진제공=KOVO

사진제공=KOVO

사진제공=KOVO

Advertisement

호키는 "후위 공격을 떴을 때 상대 블로킹이 1명만 붙기도 했다. 유광우 선수와 이런 연결적인 면에서 호흡이 굉장히 좋았다"고 고마워했다.

한국 생활 적응도 순조롭다.

Advertisement

호키는 "굉장히 만족스럽다. 음식이나 문화에 나도 물론이고 가족들이 만족을 하고 있다. 쉬는 날 최대한 가족들과 보낸다"고 말했다.

제일 먼저 떠오른 메뉴는 김밥.

호키는 "한국말이 어려워서 이름이 정확하게 기억이 나지는 않는데 김밥이었다. 성심당 빵도 먹어봤는데 맛있었다"며 웃었다.

Advertisement

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com