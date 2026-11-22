현대건설 메가. 사진제공=KOVO

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[수원=스포츠조선 윤진만 기자]강성형 현대건설 감독이 외인 원투 펀치 중 한 명인 아포짓 스파이커 메가의 분발을 요구했다.

강 감독은 22일 수원실내체육관에서 열린 흥국생명과의 'HK흥국금융 2026~2027 V리그 여자부' 1라운드 경기 사전 인터뷰에서 이같이 말했다.

그는 우선 지난 SOOP전(3대1 승)을 통해 성공적인 부상 복귀전을 치른 정지윤의 활용 계획에 대해 "준비는 되어 있다. 부상을 회복하면서 점프 조절을 해가며 연습했다. 지금은 조던과 리시브가 겹치기 때문에 풀로 뛰기는 어렵다"며 "2라운드에선 적극적으로 기용하려고 한다. 좀 더 코트에 나올 수 있는 상황을 만들어야 하지 않을까 생각한다"라고 말했다. 지난 1월 왼쪽 정강이 피로골절상을 당한 정지윤은 지난 SOOP전을 통해 복귀전을 치렀다. 모든 세트에 교체로 투입돼 블로킹 1개 포함 6득점을 하며 현대건설의 시즌 첫 승에 기여했다. 현대건설(승점 3)은 4연패 뒤 첫 승을 따내며 반등의 발판을 마련했다.

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현재 6위에 처진 현대건설은 3연패 중인 5위 흥국생명(승점 6)을 상대로 2연승을 노린다. 강 감독은 "그간 조던, 메가 외에 세번째 득점자가 나오지 않으면서 힘들었다. 지난 경기에선 배유나 이예림이 그 역할을 해주면서 경기를 풀어가는데 도움이 많이 됐다. 이번 경기에서도 그런 점이 많이 나와야 한다"라고 했다. "킨델란이 득점력이 있어 그 쪽에 높이를 맞춰야 할 것 같다. 결국 우리 경기력이 중요하다"라고 강조했다.

'원투 펀치'로 기대를 모은 외인 듀오의 호흡에 대해선 "게임마다 다르고, 어떤 팀에 어떤 외인을 상대하느냐에 따라 다르다. 어떨 땐 메가가 낫고, 어떨 땐 조던이 낫다. 적응 측면에선 조던이 조금 나아졌다. 메가 쪽이 걱정이다. 그 쪽에서 팁 수비로 많이 괴롭힌다. 준비는 열심히 하는데 수비, 공격 능력이 우리가 생각한 것보다 효율성이 떨어진다. 자신있게 득점 역할을 더 해줘야 한다고 선수에게도 이야기하고 있다"라고 했다. 메가는 5경기에서 73득점(전체 11위)에 그치고 있다. 조던은 5경기 87득점(7위)째다.

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흥국생명도 분위기 반전이 절실하다. 요시하라 감독은 이날 경기를 앞두고 "우리 것을 준비했다. 공격, 수비 관계성을 재정비했다"라고 말했다. 이어 3연패 흐름에 대해선 "6라운드 안에 어떻게 팀을 좋게 만들지를 생각해야 한다. 초반엔 팀을 만드는 부분에 집중하려고 한다"라고 말했다.

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베테랑 아웃사이드 히터 표승주의 기여도에 대해선 "표승주는 수비에서 역할을 해줘야 한다. 공격을 소홀히 하라는 게 아니라 공격과 수비 둘 다 해야 한다"라고 주문했다.

수원=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com