22일 수원체육관에서 열린 배구V리그 여자부 현대건설과 흥국생명의 경기. 1세트 배유나 서브 득점에 기뻐하는 현대건설 메가. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.22/

22일 수원체육관에서 열린 배구V리그 여자부 현대건설과 흥국생명의 경기. 득점 후 기뻐하는 현대건설 선수들. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.22/

22일 수원체육관에서 열린 배구V리그 여자부 현대건설과 흥국생명의 경기. 선수들에게 박수 보내는 현대건설 강성형 감독. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.22/

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[수원=스포츠조선 윤진만 기자]현대건설이 '인니 특급' 메가의 맹활약에 힘입어 초반 부진을 떨쳐내고 2연승을 질주했다.

현대건설은 22일 수원실내체육관에서 열린 흥국생명과의 '2026~2027 HK흥국금융 V리그 여자부' 1라운드 경기에서 3대0(25-19, 25-17, 28-26) 셧다운 승리를 챙겼다. 개막 후 4연패를 질주하다 지난 경기에서 SOOP을 3대1로 꺾으며 마수걸이 승을 신고한 현대건설(승점 6)은 이로써 시즌 2승째를 챙기며 확실한 반등의 발판을 놨다. 반면 흥국생명(승점 6)은 4연패 늪에 빠졌다.

현대건설 '쌍포' 조던(16득점)과 메가(18득점)은 동반 활약을 펼치며 팀의 2연승에 앞장 섰다. 배유나도 10득점 6블로킹으로 힘을 보탰다. 흥국생명은 '에이스' 킨델란(21득점)이 분전했으나 계속된 범실로 연패 탈출에 실패했다.

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더 이상 물러설 곳이 없었다. 한때 정상을 놓고 다투던 '전통강호' 흥국생명과 현대건설, 올 시즌 초반에 나란히 주춤했다. 1라운드 마지막 경기이기도 한 이날 맞대결에서 승리한 팀은 '반등의 2라운드'를 위한 동력을 얻을 수 있을 터였다. 양팀 사령탑의 각오는 비장했다. 포인트는 '우리 배구'였다. 홈팀 현대건설의 강성형 감독은 22일 수원실내체육관에서 열린 흥국생명과의 경기 사전 인터뷰에서 "우리 경기력이 중요하다"라고 강조했다. 4연패 뒤 지난 SOOP전(3대1 승)에서 시즌 마수걸이 승을 거뒀지만, 방심은 없었다. 개막 후 2연승을 달리던 흥국생명은 지난 3경기에서 내리 패했다. 갈 길 급한 요시하라 흥국생명 감독 감독도 "우리 것을 준비했다. 공격, 수비 관계성을 재정비했다"라고 했다.

22일 수원체육관에서 열린 배구V리그 여자부 현대건설과 흥국생명의 경기. 선수들에게 작전을 전달하는 흥국생명 요시하라 감독. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.22/

22일 수원체육관에서 열린 배구V리그 여자부 현대건설과 흥국생명의 경기. 현대건설 메가가 흥국생명 블로킹을 앞에 두고 스파이크를 날리고 있다. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.22/

1세트 초반부터 양팀 에이스들의 스파이크 대결이 경기장을 뜨겁게 달궜다. 현대건설 아웃사이더 히터 조던(미국)이 한 점을 뽑으면, 흥국생명 아포짓 스파이커 킨델란(쿠바)이 보란듯이 추격했다. 아포짓 스파이커 메가(인도네시아)가 공격에 힘을 보탠 현대건설이 조금씩 앞서나가기 시작했다. 메가는 3-2로 앞선 상황에서 퀵오픈으로 팀에 2점차 리드를 안겼다. 7-4 리드 상황에선 블로킹을 멋지게 성공시켰다. 자스티스와 킨델란의 연속 득점으로 흥국생명이 턱밑까지 추격하자, 시원한 두 번의 백어택과 영리한 시간차 공격으로 점수차를 벌렸다. 강 감독은 사전 인터뷰에서 "메가의 공격, 수비 효율성이 떨어져 걱정이다. 자신감있게 득점해줬으면 좋겠다"라는 바람을 내비쳤다. 메가는 1세트에서만 9점을 홀로 따내는 '원맨쇼'로 강 감독의 요구에 부응했다. 첫 비디오 판독까지 현대건설을 향해 웃었다. 현대건설이 1세트를 25-19로 챙겼다.

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한 번 넘어간 흐름을 되돌리는 건 생각보다 쉽지 않아 보였다. 현대건설이 3-0으로 리드하자, 다급해진 요시하라 감독이 작전타임을 요청했다. 하지만 현대건설은 조던의 3연속 득점과 배유나, 메가의 릴레이 블로킹으로 순식간에 점수차를 8-3으로 벌렸다. 조던의 서브 에이스, 이예림의 블로킹을 앞세운 현대건설은 이날 여러모로 '되는 집안'이었다. 반대로 흥국생명은 킨델란 외에 득점에 가담하는 선수가 나오지 않으면서 어려움을 겪었다. 설상가상 킨델란의 허무한 범실도 흥국생명의 추격 의지에 찬물을 끼얹었다. 지난시즌 현대건설에서 뛴 흥국생명 아웃사이드 히터 자스티스(일본)는 옛 동료 앞에서 영 힘을 쓰지 못했다. 현대건설이 2세트도 25-17로 가져갔다.

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3세트 양상은 1~2세트와는 달랐다. 아웃사이드 히터 정윤주, 자스티스의 맹활약을 앞세운 흥국생명이 8-4로 초반 리드했다. 경기 양상은 누가 더 범실을 덜 기록하느냐의 싸움, 즉 집중력의 싸움으로 흘러갔다. 조던을 틀어막았던 흥국생명이 14-11 리드 상황에서 계속된 범실로 15-15까지 추격을 허용했다. 17-17, 18-18, 19-19, 20-20, 21-21…. 일진일퇴 공방전이 체육관에 긴장감 높였다. 흥국생명의 집중력이 아쉬웠다. 계속된 범실로 결국 22-23으로 역전을 허용했다. 경기는 24-24로 듀스에 돌입했다. 흥국생명이 이고은의 블로킹으로 먼저 앞서갔으나, 현대건설이 메가의 연속 득점으로 경기를 다시 뒤집었다. 흥국생명이 다시 동점으로 경기를 원점으로 되돌렸지만, 거기까지였다. 조던의 득점으로 현대건설이 결국 3세트를 28-26으로 승리했다. 셧아웃 승리였다.

수원=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com