22일 수원체육관에서 열린 배구V리그 여자부 현대건설과 흥국생명의 경기. 선수들에게 박수 보내는 현대건설 강성형 감독. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.22/

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[수원=스포츠조선 윤진만 기자]결국, 누가 덜 실수하냐의 싸움이었다. 거기에서 집중력이 더 높았던 현대건설이 웃었다.

현대건설은 22일 오후 2시 수원실내체육관에서 열린 흥국생명과의 '2026~2027 HK흥국금융 V리그 여자부' 1라운드에서 3대0(25-19, 25-17, 28-26) 셧아웃 승리를 챙겼다. 초반 4연패 뒤 2연승을 질주한 현대건설(승점 6)은 2라운드를 앞두고 확실한 반등의 발판을 놨다. 반면 흥국생명(승점 6)은 2연승 뒤 내리 4연패 늪에 빠져 불안감 속 2라운드를 맞이하게 됐다.

강 감독은 경기 후 기자회견에서 "지금까지 애온 경기와 비교해 실수가 줄었다. 지금까진 안일한 실수가 많이 있었다. 연결 동작이 미흡해 실수가 나오곤 했다. 오늘도 물론 그런 상황이 있었지만, (상대적으로)안정적으로 운영이 되면서 범실이 줄었던 것 같다"라고 소감을 말했다. "여러 선수가 득점에 가담한 것도 좋았다"라고 승인을 밝혔다.

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이날 현대건설은 '외인 쌍포' 메가(18득점), 조던(16득점) 외에 배유나(10득점 6블로킹), 이예림(5득점), 정지윤(4득점), 김희진(3득점) 등도 승리에 힘을 보탰다.

22일 수원체육관에서 열린 배구V리그 여자부 현대건설과 흥국생명의 경기. 경기 앞두고 인사 나누는 현대건설 강성형 감독과 흥국생명 요시하라 감독. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.22/

강 감독은 이날 특히 블로킹으로 상대 공격을 틀어막은 배유나의 활약상에 대해 "속공도 나왔고, 블로킹도 6개 기록했다. 그런 감각이 살아났다는 게 다행이다. 작년에 어깨 부상 이후 예전만큼은 아니지만 경기를 뛰는 데는 문제가 없다"라고 만족감을 표했다.

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블로킹에서 14-7로 크게 앞선 점에 대해선 "조던에게 약점이 있지만, 상대도 그런 약점이 있다. 킨델란을 효율적으로 막지 않았나 생각한다. 미팅 때 두 공격수를 잘 막자고 얘기했는데, 우리 선수들이 자리를 잘 지켜줘서 유효 수비가 많이 나온 것 같다"라고 했다.

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패장 요시하라 흥국생명 감독도 '범실'에서 패인을 찾았다. 그는 "수비 이후 공격의 정확성이 떨어졌다"라며 아쉬워했다. 이어 "서브 범실만 10개 정도가 나왔다. 그렇게 되면 경기를 운영하기가 어려워진다"라고 덧붙였다. 서브의 경우 개인의 노력으로 발전한다는 점에서 더 큰 안타까움을 토로했다. 이날 범실은 흥국생명이 19개, 현대건설이 12개로 무려 7개 차이였다. 흥국생명은 특히 3세트 듀스 상황에서 계속된 범실로 스스로 무너졌다.

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요시하라 감독은 1라운드 총평을 해달라는 질문에 "경기가 막 끝나 지금 바로 말씀드리긴 힘들다. 앞으로가 더 중요하다"라고 말했다.

수원=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com