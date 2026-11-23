22일 수원체육관에서 열린 배구V리그 여자부 현대건설과 흥국생명의 경기. 동료들과 함께 하이파이브 나누는 현대건설 배유나. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.22/

22일 수원체육관에서 열린 배구V리그 여자부 현대건설과 흥국생명의 경기. 1세트 배유나 서브 득점에 기뻐하는 현대건설 메가. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.22/

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[수원=스포츠조선 윤진만 기자]'재능은 결코 사라지지 않는다.' 한때 '배구 천재'로 불리던 베테랑 미들블로커 배유나(37·현대건설)를 두고 하는 말이다.

'2026~2027 HK흥국금융 V리그' 개막 전 10년만에 도로공사를 떠나 현대건설에 새 둥지를 튼 배유나가 마침내 높이 날아올랐다. 배유나는 지난 22일 수원실내체육관에서 열린 흥국생명과의 V리그 여자부 경기에서 10득점 6블로킹 맹활약을 펼치며 팀의 3대0(25-19, 25-17, 28-26) 셧아웃 승리를 이끌었다. 배유나의 존재감을 다시 알린 경기였다.

아무리 베테랑일지라도 새로운 팀에 적응하는 과정은 쉽지 않았다. 새로운 코치진과 동료들에 녹아들어야 하고, 심지어 숙소와 같은 새로운 환경에도 적응해야 했다. 배유나는 2016년부터 2026년까지 꼬박 10년간 도로공사 유니폼을 입고 통합우승, 챔피언결정전 우승에 핵심 역할을 한 팀의 상징과도 같은 존재였다. 2025~2026시즌 후 FA가 된 배유나는 지난 8월 사인 앤드 트레이드 방식으로 세터 이수연(20)과 유니폼을 맞바꿨다.

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배유나는 "팀을 옮기며 새로운 선수와 함께하는 게 처음에는 많이 어색했다. 그게 소극적인 행동으로 나왔던 것 같다. (적응)시간이 필요했다"라고 했다. 기대를 모은 '외인 쌍포' 조던과 메가가 시너지 효과를 내지 못하고, 은퇴한 양효진(37)의 대체자로 영입한 배유나마저 더딘 적응을 보이며, 현대건설은 초반 침체기를 겪었다. 배유나는 "KOVO컵부터 시즌 초반까지 많은 어려움이 있었다. 주전 세터와 호흡을 맞춘 기간이 짧았고, 코트에 있는 모든 선수가 새로웠다. 그러면서 조직력이 잘 나오지 않았다"라고 돌아봤다. 배유나의 초반 4경기 총 득점은 14득점, 블로킹은 2개에 불과했다.

22일 수원체육관에서 열린 배구V리그 여자부 현대건설과 흥국생명의 경기. 동료들과 함께 하이파이브 나누는 현대건설 배유나. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.22/

시간이 약이었다. 한 경기, 한 경기 치르고 함께 훈련하고 소통하며 선수끼리 서로에 대한 이해도가 높아졌다. 최고참인 배유나는 주장인 세터 김다인의 뒤에서 '조력자'이자 '맏언니'로써 중간 역할에 힘썼다. 배유나의 풍부한 연륜과 남다른 실력은 반등의 자양분이었다. 흥국생명전에서 네트 앞 배유나의 존재는 그 자체로 거대한 벽이었다. 배유나는 "처음엔 블로킹이 내 마음 같지 않게 잘되지 않았다. 그래서 스트레스도 받았다. 미들블로커가 블로킹을 못 하면 안 되지 않나"며 "개인 최다 블로킹이 8개인데, 앞으로 8개, 9개를 할 수 있도록 노력해 보겠다"라며 웃었다.

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커리어 내내 배유나를 따라다닌 어깨 부상도 어느 정도 떨쳐냈다. 강성형 현대건설 감독은 "어깨 부상 이후 경기를 뛰는 데는 문제가 없지만 부담은 있는 것 같다"라고 했고, 배유나도 "예전 같은 100% 파워는 아니지만 많이 좋아졌다. 강하게 때리는 건 차차 세터 (김)다인이와 맞춰가면 될 것 같다"라고 긍정적으로 이야기했다.

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1라운드에서 롤러코스터를 탄 현대건설(승점 6)은 2연승을 통해 큰 기대감과 자신감을 품은 채 2라운드에 돌입할 예정이다. 배유나는 "우리는 이제부터 시작"이라고 힘줘 말했다. '현대건설 배유나'의 제3 전성기도 이제 막 시작될 조짐이다.

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수원=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com