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[스포츠조선 윤진만 기자]"아버님, 보고 계시죠?" 프로배구 경기 관람 도중 갑작스럽게 숨진 관중 유가족의 절절한 손 편지가 팬들의 가슴을 울리고 있다.

숨진 관중의 며느리로 추정되는 유가족은 23일 SNS를 통해 "아버님께선 생전에 여자배구를 무척 좋아했다. 꼭 경기를 직접 보고 싶어 했다. 그렇게 기다리던 경기를 아들, 손녀와 함께 보러 갔다가 저희 곁을 떠났다. 예기치 못한 상황에 가족 모두 큰 충격과 슬픔 속에서 경황없이 시간을 보내고 있다"며 "장례를 모두 마친 지금도 남편을 비롯한 가족 모두 여전히 힘든 시간을 보내고 있지만, 우리 가족을 위해 마음 써준 모든 분께 더 늦기 전에 감사의 인사를 전하고 싶어, 이렇게 글을 남긴다"라고 적었다.

지난 19일 인천 삼산월드체육관에서 열린 V리그 여자부 흥국생명과 GS칼텍스의 경기 3세트 도중, 경기를 관람하던 관중이 쓰러지는 사고가 발생했다. 현장에 있던 의료진이 심폐소생술(CPR)을 실시했으나 의식을 회복하지 못했고, 출동한 119 구급대에 인계된 후 병원으로 이송됐다. 하지만 현장에서 의식과 호흡, 맥박이 없는 상태로 병원으로 옮겨진 관중은 끝내 세상을 떠났다.

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유가족은 "사고 당시 남편이 아버님에게 CPR을 하던 중 혼자 힘으로 감당하기 어려운 상황이 되었을 때, 옆에서 소방관이라고 하며 도움을 준 분이 있다고 들었다. 위급한 순간 남편 곁에서 함께해 준 소방관분께 진심으로 감사드린다. 그리고 남편의 다급한 도움 요청에 119 신고를 비롯해 필요한 여러 조치를 함께 해준 주변의 모든 분께도 깊이 감사드린다. 갑작스러운 상황에서도 선뜻 도움의 손길을 내밀어 준 분들의 마음을 잊지 않겠다"라고 밝혔다.

출처=KOVO

출처=KOVO

이어 "아버님께서 다시 깨어나기를 바라며 함께 마음 써준 경기 관람객분들, 현장에서 도움을 준 의료진과 관계자분들, 그리고 경기장 모든 관계자분께도 감사의 마음을 전한다. 특히 아버님과 함께 경기장을 찾았던 초등학생 손녀가 갑작스럽게 혼자 남겨졌을 때, 제가 도착할 때까지 함께해 주고 아이가 안정을 찾을 수 있도록 따뜻하게 보살펴 준 분들께 감사드린다"며 "무엇보다 한국배구연맹(KOVO)과 흥국생명 구단 관계자분들께 깊은 감사의 마음을 전한다. 갑작스럽게 아버님을 떠나보내고 슬픔에 잠긴 우리 가족에게 깊은 애도와 따뜻한 위로를 전해주고, 처음부터 마지막까지 함께해 줬다. 장례 기간에도 직접 빈소를 찾아 아버님의 마지막 길을 추모해준 그 마음을 잊지 않겠다"라고 했다.

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흥국생명 구단은 20일 "불의의 사고로 유명을 달리한 고인에게 깊은 애도를 표한다. 고인은 경기 관람 중 갑자기 쓰러져 현장에서 응급조치를 받은 뒤 병원으로 이송됐으나 끝내 의식을 회복하지 못했다. 무엇보다 소중한 가족을 갑작스럽게 떠나보낸 유가족께 진심 어린 위로와 애도의 말씀을 드린다"라며 안타까운 마음을 담아 애도문을 올렸다. KOVO 역시 깊은 애도를 표했다. "고인께 깊은 애도를 표한다. 갑작스러운 사고로 소중한 가족을 잃은 유가족 여러분께도 진심 어린 위로의 말씀을 드린다. 어떠한 말로도 헤아리기 어려운 슬픔에 깊은 애통함을 전하며, 고인의 명복을 진심으로 빈다."

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유가족은 "이 글이 당시 우리 가족에게 도움을 준 분들께 닿기를 바란다. 혹시 이 글을 보게 된다면, 그날 건네준 도움과 따뜻한 마음에 진심으로 감사드린다는 말씀을 꼭 전하고 싶다"며 "아버님께서 평생 좋아한 배구와 함께한 마지막 순간, 그날 아버님을 위해 애써준 분들과 우리 가족에게 따뜻한 마음을 나눠준 모든 분을 오래도록 기억하겠다. 진심으로 감사드린다"라고 밝혔다.

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스타 플레이어 출신 한송이 해설위원 등이 댓글로 줄지어 애도를 표하자, 유가족은 "아버님 보고 계시죠? 도움의 손길을 내밀어준 분들께 감사 인사를 전하고 싶어 글을 남겼는데, 오히려 제가 다시 따뜻한 위로를 받게 되었다. 많은 분의 사랑과 위로 속에서 아버님께서도 외롭지 않게, 부디 평안히 가셨기를 바란다"라고 적었다.

배구계는 이번 사고를 계기로 '더 안전한 배구장'을 약속했다. KOVO는 "연맹은 이번 사고를 매우 엄중하게 받아들이고 있으며, 앞으로도 경기장을 찾는 모든 관중이 안심하고 배구를 관람할 수 있도록 경기장 안전과 관중 보호를 위한 노력을 지속해 나가겠다"라고 밝혔다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

출처=KOVO

아래는 배구장 사망사고 관중 유가족의 손편지 전문

안녕하세요.

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지난 11월 19일 인천 삼산월드체육관에서 열린 배구경기를 관람하시던 중 갑작스럽게 아버님을 떠나보내게 된 유가족입니다.

아버님께서는 생전에 여자배구를 무척 좋아하셨고, 꼭 경기를 직접 보고 싶어 하셨습니다. 그렇게 기다리던 경기를 아들과 손녀와 함께 보러 가셨다가 저희 곁을 떠나셨습니다. 예기치 못한 상황에 가족 모두 큰 충격과 슬픔 속에서 경황없이 시간을 보내고 있네요.

사고 당시 남편이 아버님께 CPR을 하던 중 혼자 힘으로 감당하기 어려운 상황이 되었을 때, 옆에서 소방관이라고 말씀하시며 도움을 주신 분이 계셨다고 들었습니다. 위급한 순간 남편 곁에서 함께해 주셨던 소방관분께 진심으로 감사드립니다. 그리고 남편의 다급한 도움 요청에 119 신고를 비롯해 필요한 여러 조치를 함께 해 주셨던 주변의 모든 분들께도 깊이 감사드립니다. 갑작스러운 상황에서도 선뜻 도움의 손길을 내밀어 주신 분들의 마음을 잊지 않겠습니다.

아버님께서 다시 깨어나시기를 바라며 함께 마음 써주셨던 경기 관람객분들, 현장에서 도움을 주신 의료진과 관계자분들, 그리고 경기장 모든 관계자분들께도 감사의 마음을 전합니다. 특히 아버님과 함께 경기장을 찾았던 초등학생 손녀가 갑작스럽게 혼자 남겨졌을 때, 제가 도착할 때까지 함께해 주시고 아이가 안정을 찾을 수 있도록 따뜻하게 보살펴 주신 분들께 감사드립니다.

무엇보다 한국배구연맹과 흥국생명구단 관계자분들께 깊은 감사의 마음을 전합니다. 갑작스럽게 아버님을 떠나보내고 슬픔에 잠긴 저희 가족에게 깊은 애도와 따뜻한 위로를 전해주시고, 처음부터 마지막까지 함께해 주셨습니다. 장례기간에도 직접 빈소를 찾아 아버님의 마지막 길을 추모해 주신 그 마음을 잊지 않겠습니다.

경황이 없어 당시에는 감사 인사조차 제대로 전하지 못했습니다. 장례를 모두 마친 지금도 남편을 비롯한 가족 모두 여전히 힘든 시간을 보내고 있지만, 저희 가족을 위해 마음 써주신 모든 분들께 더 늦기 전에 감사의 인사를 전하고 싶어 이렇게 글을 남깁니다.

이 글이 당시 저희 가족에게 도움을 주셨던 분들께 닿기를 바랍니다.

혹시 이 글을 보시게 된다면, 그 날 건네주셨던 도움과 따뜻한 마음에 진심으로 감사드린다는 말씀을 꼭 전하고 싶습니다.

아버님께서 평생 좋아하셨던 배구와 함께한 마지막 순간, 그 날 아버님을 위해 애써주셨던 분들과 저희 가족에게 따뜻한 마음을 나눠주신 모든 분들을 오래도록 기억하겠습니다.

진심으로 감사드립니다.

아버님의 유가족 올림.