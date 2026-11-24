사진제공=우리카드 우리WON

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[스포츠조선 이종서 기자] 우리카드 우리WON이 외국인선수를 교체했다.

우리카드는 24일 "아라우조의 대체 외국인 선수로 V-리그 득점왕 출신 안드레스 비예나(등록명 비예나)를 영입했다"고 24일 전했다.

스페인 국적의 비예나는 V-리그에서 6시즌 동안 활약한 아포짓 스파이커로 시즌 베스트7 2회, 라운드 MVP 6회 수상을 달성하며 맹활약했다. 특히 2024~2025시즌에는 846점을 기록하며 득점왕을 차지하기도 했다. 이번 시즌에는 카타르 Police SC 구단에서 활약했다.

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우리카드는 지난 시즌 활약했던 아라우조와 재계약을 했다. 그러나 지난 11일 대한항공전에서 무릎 부상이 생겼고, 결국 23일 수술대에 올랐다.

박철우 감독은 "대체 외국인 선수를 빠르게 영입해 준 구단에 감사하다. 비예나는 V-리그 경험이 풍부한 선수인 만큼 팀에 빠르게 녹아들 것으로 기대하고 있다"며 "그동안 팀을 위해 헌신한 아라우조에게도 감사의 마음을 전한다"고 말했다.

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비예나는 "우리카드 배구단에 합류하게 돼 기쁘게 생각한다. 좋은 선수들과 함께 최고의 성적을 낼 수 있도록 최선을 다하겠다"고 각오를 밝혔다.

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비예나는 빠른 시일 내 입국 예정이며, V-리그 출전에 필요한 국제이적동의서(ITC) 및 비자 발급 완료 후 선수 등록 절차를 진행한다는 계획이다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com