GS칼텍스 지젤 실바. 사진제공=KOVO

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[대전=스포츠조선 이종서 기자] "실바로 공격이 가도록 해야할 것 같습니다."

정관장 레드스파크스는 24일 대전 충무체육관에서 HK흥국금융 2026~2027 V리그 여자부 GS칼텍스 서울 KIXX와 경기를 한다.

정관장은 2연승을 달리고 있고, GS칼텍스는 3연승을 달리고 있다.

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정관장은 현재 외국인선수 부키리치가 허벅지 근육 부상으로 빠져있다. 부키리치는 이날 경기에도 나오지 못한다. 권순찬 정관장 감독은 24일 경기를 앞두고 "(2연승이지만) 분위기는 한결 같다"라며 "부키리치는 볼 운동을 시작했다. 오늘 경기는 안 뛸 것 같다"고 했다.

정관장은 지난 20일 자유신분선수였던 세터 김다솔을 영입해 공시했다. 권 감독은 "시즌이 길다보니까 아무래도 세터 두 명 중 한 명이라도 부상이 생기고 체력적으로 떨어지면 투입할 선수가 필요해서 김다솔을 영입했다. 세터가 가장 힘든 것이 여러 선수들의 공격 스타일이나 높이 등에서 적응해야 한다. 이런 부분이 필요할 것 같다"고 했다.

김다솔 사진제공=KOVO

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3연승의 GS칼텍스를 상대로 상승세를 이어가야 한다. GS칼텍스는 최근 권민지, 타나차 등 아웃사이드히터진 공격이 살아나면서 '주포' 실바의 공격 부담을 덜어내는데 성공했다.

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이영택 GS칼텍스 감독은 "우리에게 항상 따라다니는 실바의 의존도를 줄인 것이 잘 된 것 같다"고 상승세 비결을 꼽았다.

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정관장은 오히려 승리의 키를 실바 공격 유도로 꼽았다. 권 감독은 "서브로 공략을 해서 실바로 공격이 가도록 해서 블로킹이나 수비 자리를 잡아서 가려고 한다. 또 실바가 후위로 가면 백어택 점유율이 많이 없더라"고 이야기했다.

GS칼텍스도 정관장이 쉽지 않기는 마찬가지다. 이 감독은 "플레이를 빠르게 잘하더라. 종휘와 박혜민이 역할을 잘해주더라. 강한 상대라고 생각하고 분석을 했다. 아무래도 빠른 플레이를 둔화하기 위해서는 서브 공략을 해야하지 않을까 싶다"고 이야기했다.

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대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com