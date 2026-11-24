사진제공=KOVO

사진제공=KOVO

Advertisement

Advertisement

[대전=스포츠조선 이종서 기자] GS칼텍스 서울KIXX가 4연승을 달리며 1위로 1라운드를 마쳤다.

GS칼텍스는 24일 대전 충무체육관에서 열린 HK흥국금융 2026~2027 V리그 여자부 정관장 레드스파크스와의 1라운드 경기에서 세트스코어 3대1(25-21, 28-30, 25-16, 25-13)로 승리했다. GS칼텍스는 4연승을 달리며 5승1패 승점 15점을 기록했다. 동시에 한국도로공사 하이패스(5승1패, 승점 15점, 세트득실률 2.500)에 세트득실률에서 앞선 1위로 올라섰다. 4위 정관장은 2연승을 멈추며 3승3패 승점 8점이 됐다.

연승을 달리며 상승세 분위기에서 만난 두 팀이었다. 이영택 GS칼텍스 감독은 경기 전 "분위기는 계속 좋다. 선수들 좋은 분위기 속에서 잘 준비하고 있다"고 밝혔다.

Advertisement

권순찬 정관장 감독 역시 "분위기는 한결 같다"라며 평정심을 강조했다. 다만, 정관장은 외국인선수 부키리치가 허벅지 부상으로 컵대회 이후 나서지 못하고 있다. 권 감독은 "부키리치는 볼 운동을 시작했다. 오늘 경기는 안 뛸 것 같다"고 상태를 전했다.

권 감독은 실바에게 공격이 모이게 해 단조로운 공격 패턴을 만들겠다고 전략을 짰지만, 생각처럼 풀리지 않았다. GS칼텍스의 삼각편대가 훨훨 날았다. 실바(22득점) 타나차(19득점) 최가은(15득점)이 두 자릿수 득점을 하면서 정관장을 무너트렸다. 정관장은 박여름(18득점) 종휘(15득점)가 분전했지만, 패배를 막지 못했다.

사진제공=KOVO

사진제공=KOVO

Advertisement

1세트는 GS칼텍스가 품었다. 실바가 확실한 해결사가 됐다. 공격 점유율은 35.90%으로 권민지(30.77%) 타나차(25.64%)와 비슷하게 가지고 갔지만, 공격성공률 57.14%를 기록하며 8득점을 담당했다. 권민지와 타나차는 각각 4득점을 기록하며 공격에 힘을 보탰다. 미들블로커 최가은도 블로킹 2득점 포함 3득점을 하면서 정관장의 흐름을 차단했다. 1세트는 25-21로 GS칼텍스가 가볍게 잡아냈다.

Advertisement

2세트 정관장의 박여름이 폭발했다. 10득점 공격성공률 53.33%를 기록하며 GS칼텍스 코트를 폭격했다. 듀스로 흐른 승부에서도 박여름은 집중력을 잃지 않았다. 28-28에서 연이어 공격 포인트를 올리면서 2세트 승리를 가지고 왔다.

Advertisement

일격을 당한 GS칼텍스가 전열을 가다듬었다. 3세트 최가은의 속공에 이어 타나차의 서브에이스가 나왔다. 16-13에서 최가은의 블로킹과 김효임의 서브 득점으로 점수를 벌려나간 GS칼텍스는 24-16에서 오세연의 블로킹으로 3세트 승리를 품었다.

흐름은 그대로 4세트로 이어졌다. 초반 타나차의 오픈 공격과 더불어 최가은의 속공이 더해졌다. 11-5에서 최가은의 서브에이스로 확실하게 분위기를 탄 GS칼텍스는 15-7에서 실바의 오픈 공격으로 두 번째 테크니컬타임을 이끌어냈다. GS칼텍스는 그대로 점수를 더해갔고, 결국 승점 3점을 따내는데 성공했다.

Advertisement

대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com