사진제공=KOVO

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[대전=스포츠조선 이종서 기자] GS칼텍스 서울KIXX가 1라운드를 1위로 통과했다.

GS칼텍스는 24일 대전 충무체육관에서 열린 HK흥국금융 2026~2027 V리그 여자부 정관장 레드스파크스와의 1라운드 경기에서 세트스코어 3대1(25-21, 28-30, 25-16, 25-13)으로 승리했다. GS칼텍스는 4연승을 달리며 5승1패 승점 15점을 기록했다. 한국도로공사 하이패스(5승1패, 승점 15점, 세트득실률 2.500)에 세트득실률에 앞선 1위가 됐다.

상승세가 그대로 이어졌다.

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경기를 앞두고 이영택 GS칼텍스 감독은 "우리에게 항상 따라다니는 실바 의존도를 줄인 것이 잘 된 것 같다. 블로킹이 좋지 않아서 서브 공략에 많은 신경을 썼다. 서브가 잘 들어가서 블로킹도 잘 된 거 같다. 비시즌 준비도 준비지만 컵대회 우승 기세가 이어져서 다행"이라고 말했다.

좋은 분위기는 그대로 이어졌다. GS칼텍스는 이날 실바(22득점) 타나차(19득점) 최가은(15득점)이 두 자릿수 득점을 하면서 공격을 이끌었다. 2세트 듀스 승부에서 아쉬움을 삼켰지만, 3세트 분위기를 내주지 않으면서 결국 승점 3점을 모두 따내는데 성공했다.

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경기를 마친 뒤 이 감독은 "전체적으로 잘 풀어나갔던 것 같다. 상대 서브가 강하게 들어왔는데 잘 버텨낸 것 같다. 2세트에 듀스까지 가서 지면 분위기가 넘어갈 수 있었는데 선수들이 3세트에 좋은 집중력으로 잘 풀어갔다"고 이야기했다.

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2세트 패배에도 이 감독은 조바심보다는 선수를 다독이는데 집중했다. 이 감독은 "(2세트를) 아깝게 졌지만, 경기력이 나쁘지 않다고 했다. 고비 한 두 개인데 원정이고 젊은 선수가 와서 휘몰아치니 당황하는 모습이 보였는데 침착하게 할 수 있도록 했다. 경기력이 잘 나오고 있어서 긍정적인 생각하면서 풀어가자고 했다"고 이야기했다.

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1,2세트 선발로 나서지 않았던 '주장' 유서연을 3세트부터 선발 투입한 것도 적중했다. 이 감독은 "(유)서연이가 들어가면 공격도 공격이고 수비나 연결 여러면에서 팀이 안정되는 면이 있었다. 주장이기도 하니 분위기가 휩쓸릴 때 서연이가 리딩을 잘해준다. 그런걸 생각하며 서연이를 넣었다"고 했다.

이날 개인 최다 타이인 15득점으로 기록한 최가은의 모습은 흐뭇한 미소를 짓게 했다. 이 감독은 "잘하고 있다. 다만, 적절하게 칭찬도 해주고 있지만, 잘될 때 들뜨면 역효과가 나기도 한다. 마음을 다스릴 수 있게 지적할 게 있으면 가볍게 이야기하기도 한다"라며 "(최)가은이가 밝은 에너지가 있어서 과하게 덤벙대는 것이 있다. 그런 부분에 있어서 이야기도 해준다"고 이야기했다.

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1라운드를 1위로 마친 GS칼텍스는 27일 인천삼산체육관에서 흥국생명과 2라운드를 시작한다.

대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com